SOPK vyčíta vláde pri riadení ekonomiky chaos, nekoncepčnosť i nízku odbornosť

Komora nevidí žiadne pozitíva

Kvalita absolventov klesá

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Úspešnú ekonomickú politiku v podmienkach pandémie nie je možné realizovať v atmosfére chaosu, nekoncepčnosti a nízkej odbornosti. Vo vyhlásení k ekonomickej situácii na Slovensku to konštatuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) V tejto súvislosti pritom opätovne vyzýva verejnú správu na diskusiu a nastolenie vzájomnej dôvery. Komora pozitívne hodnotí snahu štátu o kompenzáciu dopadov pandémie na podnikanie.„Tu treba povedať, že kým veľké spoločnosti si v značnej miere dokázali poradiť aj samy, malé a stredné podnikanie vo viacerých sektoroch utrpeli ťažké zásahy. Táto časť podnikateľského sektora hodnotí štátnu pomoc ako oneskorenú a nedostatočnú, najmä v porovnaní s okolitými krajinami," poukazuje komora.Dodáva, že podľa medializovaných informácií sa v oblasti daňovej a odvodovej politiky pripravuje reforma. Kompetentným však vyčíta, že jej základné prvky zatiaľ neboli diskutované s tými, ktorí budú rozhodujúcimi prispievateľmi verejných financií.V oblasti verejných financií podľa komory prakticky niet pozitívnych správ. „Dlhodobá udržateľnosť verejných financií je ohrozená, prakticky všetky parametre hodnotenia verejných financií sa výrazne zhoršili," hodnotí. V určitom rozsahu je to podľa nej možné pripísať pandémii, komora však nezaznamenala kroky, ktoré by potvrdili vážny záujem o úspory na strane verejného sektora.Za osobitný problém považuje aj prípravu plánu obnovy, ktorý napriek prísľubom nebol predmetom diskusie a jeho záverečné prerokovanie bolo len formálne.Jednoznačne pozitívne vníma komora kroky vlády na zníženie úrovne korupcie a zlepšenie vymožiteľnosti práva. Žiaľ, v ďalších oblastiach bezprostredne ovplyvňujúcich podnikanie nie je podľa nej pozorovateľné zásadné zlepšenie stavu.„Naďalej klesá kvalita absolventov všetkých stupňov vzdelávania, absentuje jasná predstava, ako aspoň zastaviť úpadok vzdelávania, o situácii v zdravotníctve sa mnohí členovia komory mohli presvedčiť počas pandémie," uzatvára.