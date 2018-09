Lenny Kravitz vydáva nový album Raise Vibration

Americká rocková hviezda Lenny Kravitz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. septembra (TASR) – Spevák Lenny Kravitz vydáva 7. septembra jedenásty štúdiový album, ktorý dostal názov Raise Vibration. Jeho vydaniu predchádzali dva single It's Enough a Low, do tucta skladieb na novinkovom albume patria ešte skladby We Can Get It All Together, Who Really Are the Monsters?, Raise Vibration, Johnny Cash, Here to Love, 5 More Days ‘Til Summer, The Majesty of Love, Gold Dust, Ride a I'll Always Be Inside Your Soul.Lenny Kravitz patrí dlhé roky k najpopulárnejším rockovým muzikantom u nás. Uspel už na prelome 80. a 90. rokov, keď vydal prvé albumy Let Love Rule (1989) a Mama Said (1991), ale kľúčová pre neho bola až tretia platňa Are You Gonna Go My Way z roku 1993. Prvýkrát s ňou prenikol do americkej Top 20, v Anglicku a Austrálii bral v albumovej hitparáde dokonca prvé miesto. Na prelome tisícročia získal štyri ceny Grammy po sebe v kategórii Najlepší rockový mužský vokálny výkon, čím ustanovil dodnes platný rekord. Naposledy sa pripomenul pred štyrmi rokmi platňou Strut. Mladšie generácie ho poznajú predovšetkým ako herca, zahral si vo filmovej sérii Hunger Games.Na novinke Raise Vibration, ktorú Kravitz uviedol singlami It’s Enough a Low, s ním spolupracujú hudobníci – gitarista Craig Ross a klávesista David Baron. Ako uviedol pre časopis Rolling Stone, nikdy sa neocitol v takejto situácii ako teraz:Ľudia z jeho okolia mu radili osloviť iných producentov a skladateľov, ale tí odmietli.Odpočíval v dome na Bahamách a vyčkával. Skutočnosť, že sa môže kdekoľvek zavrieť v domácom štúdiu a začať nahrávať, ignoroval. Až sa jedného dňa prebudil s melódiou v hlaveTASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.