OCHRANÁRI VARUJÚ: Austrálskym koalám hrozí do roku 2050 vyhynutie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 7. septembra (TASR) - Rozširovanie poľnohospodárskej pôdy by mohlo spôsobiť, že do roku 2050 v austrálskom štáte Nový Južný Wales vyhynú koaly. Takúto obavu vyslovili v piatok miestni ochrancovia prírody, z ktorých správy citovala agentúra DPA.Vedci využili družicové snímky, aby zmonitorovali rýchlosť odstraňovania pôvodnej vegetácie a určili jej dosah na ohrozené druhy zvierat definované Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) i miestnymi ochrancami prírody. Správu publikovali v piatok, na ktorý pripadol austrálsky národný deň ohrozených druhov.Podľa Stuarta Blancha z WWF odhaduje austrálska pobočka tejto organizácie, že na území Nový Južný Wales sa nachádza menej než 20.000 koál a tie sú pri súčasnom tempe odlesňovania na ceste k vyhynutiu, ku ktorému by mohlo dôjsť už v roku 2050."Musíme toto nadmerné odstraňovanie stromov zastaviť, ak chceme zachovať koaly vo voľnej prírode i pre budúce generácie," povedal.Vláda Nového Južného Walesu odmietla, že by odlesňovaním ohrozovala koaly, ktoré sú podľa nej ochraňované. Uviedla pritom, že nové štúdie preukázali, že koál žijúcich vo voľnej prírode je v skutočnosti oveľa viac než sa pôvodne odhadovalo.Austrálska nadácia AKF, zameraná na ochranu koál a zmenšovanie rizík ohrozujúcich ich prežitie, odhaduje, že v celej Austrálii žije v súčasnosti vo voľnej prírode menej ako 100.000 a možno dokonca len 43.000 koál. Ohrozujú ich úbytok pre nich prirodzeného prostredia, útoky psov, požiare či nehody na cestách.Koaly sa v súčasnosti zaraďujú medzi tzv. zraniteľné druhy, podľa AKF by však mali byť prekategorizované na "kriticky ohrozené".