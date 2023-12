Lepšie časy pre samosprávy? Pellegrini sľúbil viac eurofondov aj budovanie vodovodov (video)

Partner Ficovej vlády

Plánuje sa aj presun pozemkov

Obsahovať by mohol aj vodovody

11.12.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu a strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini garantoval samosprávam pomoc na rozvoj všetkých slovenských regiónov.Spolupráca by mala byť postavená na dvoch princípoch, a teda žiadne rozhodnutia bez dialógu a žiadne kompetencie bez peňazí.Ako ďalej uviedol po kongrese organizovanom ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie , stretnutie s predstaviteľmi samospráv malo vyslať signál, že samosprávy sú partnerom vlády Roberta Fica Smer-SD ).„Začína nový dialóg s predstaviteľmi miest a obcí, z ktorého vzíde spolupráca na obnove Slovenska. Skončila etapa, v ktorej boli iba nepriateľom pre vládu a investičnou bankou a sociálne experimenty vládnych predstaviteľov," uviedol Pellegrini.Zdôraznil, že silný štát sa nedá vybudovať bez silných samospráv, ktoré vytvoria dôstojný život pre každého človeka bez ohľadu na to, kde sa narodil.Na kongrese diskutovali aj o tom, čo majú v pláne presadiť. Spomínal sa napr. presun pozemkov Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obcí.„Ide o pokračovanie v pozemkových úpravách, ktorých nastavený vládny zámer spal tri a pol roka. Uskutočníme zmeny vo verejných obstarávaniach. Zrealizujeme revíziu Programu Slovensko a odstraňovanie administratívno-technických bariér. Našou ambíciou je presun čo najviac eurofondov do regiónov," priblížil predseda parlamentu.„Balíček pomoci regiónom" by mohol podľa Pellegriniho obsahovať aj systematické budovanie vodovodov a kanalizácií a taktiež využitie prebytočných štátnych budov pre samosprávy.„So samosprávami chceme diskutovať o rozšírení príjmových možností miest a obcí a definovaní ekonomického minima, ktoré bude garanciou toho, že vaše bežné príjmy nebudú klesať," povedal.