Porážka Ruska vedie cez Krym a Ukrajine treba čo najviac pomôcť, tvrdia odborníci

Jediná cesta vedie cez bojisko

Ukrajine treba pomôcť

11.12.2023 (SITA.sk) - Povaha prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine a relatívna patová situácia, ktorá sa vytvorila, podnietili rastúce návrhy, že najlepším postupom pre Ukrajinu je presadzovať vyjednanie mierovej dohody s Ruskom.Ako však upozorňuje web news.sky.com, Moskva nenaznačila, že je ochotná vstúpiť do takýchto rokovaní, pričom viacerí odborníci vrátane historika zaoberajúceho sa studenou vojnou Sergeja Radčenka povedali, že ruský vodca Vladimir Putin má „nulový stimul“ zapojiť sa do rozhovorov.V článku pre magazín Foreign Policy Luke Coffey a Peter Rough z Hudsonovho inštitútu uvádzajú podobnú myšlienku, ale idú ešte ďalej.„Pravdou je, že neexistuje ľahká cesta von,“ píšu a tvrdia, že „jediný spôsob, ako odradiť Vladimíra Putina od jeho cieľa, je poskytnúť Ukrajine prostriedky na to, aby ho porazila na bojisku“.Dvojica argumentuje, že Moskva „nemá záujem o akékoľvek skutočné zastavenie nepriateľských akcií“ a že akékoľvek prímerie „by slúžilo len jedinému účelu: dať svojim silám oddych pred obnovením nepriateľských akcií“."Je tiež nerealistické myslieť si, že Putin by sa uspokojil s kontrolou nad piatimi regiónmi Ukrajiny, ktoré už anektoval," dodávajú.„Samozrejme, Západ by sa mohol pokúsiť prinútiť Ukrajinu, aby postúpila Rusku veľké územia a milióny Ukrajincov v nádeji, že upokojí Putina, hoci Kyjev by sa takémuto kroku zúrivo a oprávnene bránil. Zničilo by to vzťah s Kyjevom, bojovú morálku na celej Ukrajine a vyvolalo by to pochybnosti o záväzkoch USA na celom svete. Posmelilo by to Putina, aby si vzal svoje zisky do vrecka a pokračoval ďalej," tvrdia odborníci.Tí dospeli k záveru, že „najkratšia a najpriamejšia cesta k víťazstvu Ukrajiny vedie cez Krym“.„Ukrajina musí byť vyzbrojená, vycvičená a vybavená s ohľadom na kampaň za polostrov. Tak ako sa vojna Ruska proti Ukrajine začala inváziou na Krym v roku 2014, tak sa aj skončí, až keď tam Ukrajina nakoniec získa kontrolu. Úpravou svojej stratégie môže Západ pomôcť Ukrajine dosiahnuť zásadný pokrok, oslabiť Rusko v Čiernom mori a načrtnúť cestu k ukončeniu tejto dlhej a krvavej vojny,“ zakončili Coffey s Roughom.