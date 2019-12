Lesbickému páru sa narodil syn, embryo vynosili obidve ženy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2019 - Vo Veľkej Británii sa lesbickému páru narodil syn, ktorého embryo vynosili obidve ženy. Otis sa narodil pred dvomi mesiacmi Jasmine Francis-Smith, ktorá ho porodila po tom, čo jej do maternice implantovali jeho embryo, ktoré najprv nosila jej manželka Donna. Chlapcovo narodenie prostredníctvom takzvaného zdieľaného materstva je pritom svetový unikát.So zdieľaným materstvom pomohli ženám v London Women's Clinic, kde použili špeciálnu technológiu švajčiarskej spoločnosti Anecova zameriavajúcej sa na plodnosť. Pri tejto procedúre lekári dajú oplodnené vajíčka biologickej matky do miniatúrnej kapsuly, ktorú vložia do jej maternice, kde sa vyvíjajú. Neskôr ich presunú do maternice druhej matky. Podľa Kamala Ahuju, ktorý je výkonným a vedeckým riaditeľom London Women's Clinic, je Otisovo narodenie "prvým na svete prostredníctvom zdieľaného materstva" s použitím spomínanej technológie.Podľa 28-ročnej Jasmine, ktorá žije so svojou o dva roky staršou manželkou v Colchestri v grófstve Essex, ich zdieľané materstvo naozaj zblížilo a sú vďaka nemu "naozajstná rodina". "Celý proces bol úžasná skúsenosť a dostali sme z neho všetko, čo sme chceli," povedala. Ako zároveň dodala, na tehotenstve a narodení Otisa by s Donnou "nič nemenili".