Lesné požiare v Alžírsku si vyžiadali desiatky mŕtvych, premiér vidí za ich vznikom podpaľačstvo (video)

Nemajú hasičské lietadlá

Za požiarmi je zrejme podpaľačstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Lesné požiare v Alžírsku zanechali najmenej 42 mŕtvych. Medzi nimi je 17 civilistov a aj 25 vojakov, ktorí podľa prezidenta Abdala Madžída Tabbúna zachránili 100 ľudí od ohňa v dvoch oblastiach regiónu Kabýlia.Jedenásť ďalších vojakov utrpelo popáleniny, štyria z nich vážne, informovalo ministerstvo obrany. Podrobnosti, ktoré by vysvetlili vysoký počet obetí z radov ozbrojených síl, zatiaľ nie sú známe.Hornatá Kabýlia, ktorá sa nachádza 100 kilometrov východne od hlavného mesta Alžír, je posiata ťažko dostupnými dedinami a v dôsledku rastúcich teplôt má obmedzenú vodu. Niektorí dedinčania pred ohňom utiekli, ďalší sa ho snažili svojpomocne uhasiť. V regióne nemajú žiadne hasičské lietadlá.Alžírsky premiér v štátnej televízii informoval, že prvotné správy bezpečnostných služieb ukazujú vysokú synchronizáciu požiarov v Kabýlii a dodal, že vedú k podozreniu, že to boli trestné činy. Podobne sa vyjadril aj minister vnútra, ktorý tiež požiare pripísal podpaľačstvu. Úrady však zatiaľ neoznámili žiadne zatknutia.V Kabýlii a na iných miestach v Alžírsku v pondelok vypukli desiatky požiarov a úrady vyslali armádu, aby pomohla obyvateľom hasiť a evakuovať ich. Úrad civilnej ochrany do pondelkovej noci narátal 41 požiarov v 18 regiónoch. Dvadsaťjeden z nich horelo v okolí Tizi Ouzou - hlavného mesta Kabýlie.