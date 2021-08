Navštívte prales, spoznajte našu vojenskú históriu, cestu prevádzačov a nezameniteľnú prírodu s drevenými kostolíkmi – to všetko ponúkajú iba Poloniny

Pozorujte padajúce perzeidy, navštívte skutočný prales alebo "prevádzajte"

11.8.2021 (Webnoviny.sk) -Zážitkový víkend sa uskutoční v ôsmich obciach v Národnom Parku Poloniny v okrese Snina. "Aktivity sú rozložené do ôsmich obcí – Stakčín, Stakčínska Roztoka, Topoľa, Runina, Ulič, Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica. "Víkendový program Objavte POLONINY je výbornou príležitosťou ako spoznať tento zabudnutý kút našej krajiny. Aj my sme ho objavili len na jar pred rokom – počas pandémie koronavírusu. Poloniny majú krásnu prírodu, fantastickú atmosféru a výnimočných ľudí. Čím častejšie sem cestujeme, tým viac zaujímavostí objavujeme. Kto tento kút Slovenska navštívi na pár dní, dostane pod kožu jeho vône, chute, farby a humor. Všetko v nádhernej prírode, so srdečnými ľuďmi a autenticky po rusnacky!" neskrýva nadšenie jedna z organizátoriek Eva Kocanová.Do projektu sú zapojení obyvatelia regiónu, pričom každý poskytovateľ služby ponúka svoj vlastný špecifický zážitok. V rámci víkendu tak majú návštevníci na výber mnoho zaujímavých aktivít, od turistiky, cez gastronómiu, remeselné dielne až po folklór.Svojou časťou do programu prispeli aj traja astronómovia s profesionálnymi ďalekohľadmi a výkladom, vďaka ktorým budú môcť návštevníci pozorovať oblohu so všetkými jej krásami.Medzi tie najobľúbenejšie a najunikátnejšie patria, podľa organizátoriek, nočné pozorovania mesiaca, planét, hviezd a padajúcich perzeid, ktoré sa konajú v Runine – obci s najtmavšou oblohou na Slovensku. "Návštevníci môžu na vlastnej koži zažiť aj vojnové príbehy a samozrejme, užiť si miestny temperamentný folklór, ako inak – na rusnáckej zábave. A skoro všetko v rusínskej jazykovej mutácii," smeje sa Eva Kocanová.Dobrodružstvo pohľadom na nočnú oblohu ale nekončí. Poloniny ponúkajú jedinečnú možnosť, návštevu skutočného pralesa, a to aj bez toho, aby ste opustili republiku. Znie to neuveriteľne, ale prales máme aj u nás doma. Konkrétne aktivity jeho návštevy približuje Eva Kocanová: "Záujemcovia sa dostanú do pralesa Rožok, kde v spoločnosti sprievodcu spoznajú prírodu a divočinu, alebo sa môžu vybrať po stopách prevádzačov k tajomnej schengenskej hranici, prípadne si zvoliť cykloturistiku v nádhernej prírode a zároveň spoznať aj čarovné drevené chrámy s bohatou históriou – a je jedno, či peši, alebo na bicykli."Návštevníci trojdňového maratónu zážitkoch tak budú môcť na vlastnej koži okúsiť aj atmosféru divokej minulosti, ktorá tento kraj sprevádza.V rámci gastronomických zážitkov sa účastníci naučia uvariť regionálne špeciality, ako napríklad preslávené tatarčane pirohy a dozvedia sa aj tajné grify, ktoré obyčajne prezrádzajú babičky svojim vnučkám. Vyskúšať si môžu aj mnohé tradičné remeslá, zamerané na tkanie, prácu s drevom, prútím či ovčou vlnou.Podujatie bude zážitkom nielen pre dospelých, no i pre ich deti. Každý člen rodiny si nájde v mimoriadne pestrom program to svoje. Pre tých menších pripravili organizátori podujatia Objavte POLONINY napríklad dobrodružnú hru "Ako hrdina svetovej vojny", počas ktorej sa deti oboznámia s históriou regiónu a zažijú vlastné hrdinstvá. Neopakovateľným zážitkom budú určite i rozprávky priamo vo večerníčkovej chalúpke.Pripravte pre seba a svojich blízkych originálny program na víkend, na ktorý nezabudnú. Užite si augustový víkend (13.-15.8.) v kraji, ktorý je neobjavený, no ponúka množstvo neopakovateľných zážitkov, chutí, vôní a zábavy.Celý program podujatia nájdete TU: https://www.objavtepoloniny.sk/preskumaj-vsetky-zazitky/ Informačný servis