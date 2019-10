Lesné požiare v Kalifornii sa rozšírili aj do oblasti Los Angeles

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 28. októbra (TASR) - Hasiči v americkom štáte Kalifornia bojovali v pondelok s ničivými lesnými požiarmi, ktoré sa rozšírili aj do oblasti mesta Los Angeles a vyžiadali si evakuáciu desiatok tisíc ľudí. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Požiar v okolí San Francisca, ktorý sa šíri od minulého týždňa, podľa AP zničil 94 a ohrozil ďalších 80.000 budov. Úrady v tejto oblasti nariadili evakuovať takmer 200.000 osôb, najmä z mesta Santa Rosa ležiaceho približne 90 kilometrov severne od San Francisca.V južnej Kalifornii požiar vypukol v pondelok v západnej časti Los Angeles a ohrozil tisícky domov. Starosta Los Angeles Eric Garcetti povedal, že oheň sa rozšíril na plochu 200 hektárov. Desaťtisíce ľudí boli evakuované. Americký basketbalista LeBron James na Twitteri napísal, že spolu so svojou rodinou musel opustiť svoj dom.Kalifornská energetická spoločnosť v sobotu odpojila v severnej časti štátu od elektriny približne dva a pol milióna ľudí z obavy pred očakávaným silným nárazovým vetrom, ktorý by mnoho strhnúť elektrické vedenie a jeho poškodením ešte viac rozšíriť aktívny požiar. V najbližších dňoch sa očakávajú ďalšie odstávky v dodávkach elektriny.