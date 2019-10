Poslanci odmietli novelu školského zákona poslankyne S. Petrík

Simona Petrík, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) - Poslanci v pondelok odmietli novelu školského zákona, ktorá mala stanoviť transparentné a zrozumiteľné kritériá prijímania detí do materských škôl. Návrh predložila nezaradená poslankyňa Simona Petrík.Návrh mal podľa jej slov stanoviť jasné kritériá, ktoré by mohli eliminovať negatívne javy prítomné v súčasnosti v prijímacom procese, zjednotiť pravidlá a hlavne zaviesť spravodlivé podmienky pre všetky prihlásené deti a ich rodičov.Návrhom chcela poslankyňa riešiť situáciu, ktorá podľa nej vznikla po zavedení predprimárneho vzdelávania detí od piatich rokov. Tvrdí, že tieto deti budú prijímané do škôlok prednostne, preto považuje za potrebné nastaviť kritériá pre prijímanie mladších detí do škôlok.