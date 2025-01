Lesné požiare v Kalifornii zabili už päť ľudí, prezident Biden zrušil cestu do Talianska

9.1.2025 (SITA.sk) - Najmenej päť ľudí zahynulo pri lesných požiaroch, ktoré zachvátili predmestia Los Angeles. Hasiči sú ohromení rýchlosťou a zúrivosťou viacerých požiarov, z ktorých jeden v stredu večer vypukol aj v Hollywoode.Plamene zničili 1 500 budov a prinútili viac ako 100-tisíc ľudí opustiť svoje domovy. Na luxusnom losangeleskom predmestí Pacific Palisades oheň zničil plochu s rozlohou najmenej 6 500 hektárov a tisíc domov a firiem. Požiare zasiahli aj losangelské predmestie Atladena a neďaleké mesto Pasadena.Americký prezident Joe Biden v stredu zrušil plánovanú cestu do Talianska, ktoré mal navštíviť od štvrtka do piatka. „Dnes večer po návrate z Los Angeles, kde sa stretol s policajtmi, hasičmi a záchranármi... sa prezident Biden rozhodol zrušiť svoju nadchádzajúcu cestu do Talianska, aby sa v nasledujúcich dňoch sústredil na riadenie federálnej pomoci,“ uviedla v stredu vo vyhlásení tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.