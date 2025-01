Hotelieri majú za sebou úspešné sviatky, väčšina tatranských hotelov bola plne obsadená

Trend môže aj ďalej pokračovať

Rastie počet zahraničných návštevníkov

9.1.2025 (SITA.sk) - Vysokým Tatrám sa počas uplynulých Vianoc a prázdnin darilo, plné boli hotely i tamojšie lyžiarske strediská. Väčšina z tatranských hotelov hlásila obsadenosť blížiacu sa alebo rovnajúcu sa stom percentám, v lyžiarskych strediskách zaznamenali počas zlatého týždňa nárast lyžiarov o zhruba päť percent.Informovala o tom agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková . Podľa bookingov ubytovania a skipasov to zatiaľ podľa nej vyzerá, že tento trend by mohol pokračovať aj naďalej.Príjemným zistením je podľa Blaškovej to, že nárast návštevnosti v lyžiarskych strediskách spôsobil väčší počet Slovákov, Čechov i Poliakov. Spokojní sú aj hotelieri.„Toto populárne obdobie, kedysi nazývané zlatým týždňom, hodnotia veľmi pozitívne a hodnotenie podporili aj štatistikou, ktorá avizuje, že čísla boli lepšie ako minulý rok,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR. Vo Vysokých Tatrách sa podľa Blaškovej oproti roku 2019 kontinuálne darí návštevnosť a obsadenosť hotelov zvyšovať.„Predpoklady za celý rok 2024 sú v úrovni úvah, počkáme na kompletné dáta. Aktuálna prognóza je z letných mesiacov pokles oproti roku 2023, ale zimná návštevnosť by mohla tento výsledok znížiť,“ poznamenala. Z očakávaného počtu ubytovaných návštevníkov je podľa Blaškovej zhruba 69 percent domácich. Kontinuálne však podľa nej rastie počet návštevníkov z Poľska, Maďarska, Litvy a Rumunska.„Počty týchto ubytovaných návštevníkov sú už vyššie, ako v doteraz najlepšom roku 2019,“ skonštatovala. Ani počas roka 2024 však v Tatrách nechýbali návštevníci z Česka, Nemecka, Ukrajiny a Izraela. Oproti roku 2023 sa zvýšil počet návštevníkov z Británie a USA, ktoré sa nachádzajú v top desiatke.