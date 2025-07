Lesný požiar na Cypre zabil dvoch ľudí

24.7.2025 (SITA.sk) - Dvaja ľudia zomreli pri lesnom požiari neďaleko druhého najväčšieho cyperského mesta Limassol, ktorý vypukol v stredu popoludní. Požiar sa rozšíril vzhľadom na silný vietor a teploty, ktoré by mali podľa predpovedí dosiahnuť až 44 stupňov Celzia. Uviedli to vo štvrtok miestne úrady.Cyperská polícia informovala, že v zhorenom aute, o ktorom sa predpokladá, že ho zasiahol požiar, našli dve zuhoľnatené telá. Podľa zdravotníkov požiar spôsobil dvom ľuďom ťažké popáleniny. Ďalších 16 ošetrili s menej vážnymi zraneniami.Hovorca hasičov Andreas Kettis uviedol, že požiar, ktorý vypukol v dedine Malia v kopcoch nad Limassolom, spustošil 100 kilometrov štvorcových. Do boja s plameňmi nasadili viac ako 250 hasičov a 75 vozidiel.