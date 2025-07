Neznámy vodič na autobusovej zastávke v Izraeli zrazil osem ľudí

24.7.2025 (SITA.sk) - Osem ľudí previezli so zraneniami do nemocnice po tom, ako do nich vo štvrtok narazilo auto na autobusovej zastávke v meste Kfar Yona v strednom Izraeli. Predpokladá sa, že išlo o úmyselný útok.„Vozidlo zrazilo niekoľko ľudí a z miesta činu ušlo,“ povedal hovorca polície. Auto neskôr našli opustené a po vodičovi pátrajú aj pomocou vrtuľníkov a špecializovanej kynologickej jednotky, dodala polícia.Počet násilných útokov v Izraeli a na Západnom brehu Jordánu stúpol po tom, ako izraelská armáda začala vojenské operácie v Pásme Gazy po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael v októbri 2023.