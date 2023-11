Lesný požiar na východe Španielska spálil viac ako dvetisíc hektárov územia, poháňa ho vietor z búrky Ciarán (foto)

3.11.2023 (SITA.sk) - Vo východnom Španielsku evakuovali 850 ľudí pre lesný požiar, ktorý poháňa vietor z búrky Ciarán a spálil viac ako 2 000 hektárov územia. Na boj s deň starým ohňom pri meste Montitxelvo vyslali zhruba 200 hasičov a členov osobitnej vojenskej jednotky. Regionálna vláda vo Valencii uviedla, že dúfa, že do operácie nasadia päť hasiacich lietadiel a helikoptér.Regionálny prezident Carlos Mazón vyzval ľudí, aby sa vyhli cestovaniu v oblasti. Tiež ich vystríhal pred aktivitami v lesoch, ktoré by mohli spôsobiť požiare.Tlačová agentúra Efe informovala, že vietor v oblasti v noci dosiahol zhruba 120 kilometrov za hodinu. Podľa Mazóna je vietor hlavným elementom poháňajúcim požiar, ktorý je v horskom a lesnatom teréne.Ani dážď a nízke teploty z búrky Ciarán, ktorá zasiahla Európu, nezabránili vzniku lesného požiaru. Španielsko ostatné dva roky sužuje sucho, ktoré zintenzívnila klimatická zmena. Keďže je krajina taká vyprahnutá, nie je schopná absorbovať veľkú časť dažďovej vody, ktorá odtečie do riek a Stredozemného mora.