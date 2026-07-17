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17. júla 2026
Lesný požiar spálil v Španielsku územie s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov
Úrady v Aragónsku varujú pred vysokým rizikom ďalšieho šírenia ohňa, s plameňmi bojujú stovky hasičov aj armáda. Rozsiahly
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17.7.2026 (SITA.sk) - Úrady v Aragónsku varujú pred vysokým rizikom ďalšieho šírenia ohňa, s plameňmi bojujú stovky hasičov aj armáda.
Rozsiahly lesný požiar, ktorý už druhý deň zúri na severovýchode Španielska, zničil viac ako 12-tisíc hektárov územia (120 štvorcových kilometrov). Regionálne úrady v piatok upozornili, že riziko ďalšieho šírenia plameňov zostáva veľmi vysoké.
„Noc bola veľmi zložitá, veľmi náročná. V tejto chvíli odhadujeme, že zasiahnutá plocha presahuje 12-tisíc hektárov,“ povedal predstaviteľ regionálnej vlády Aragónska zodpovedný za riešenie mimoriadnych situácií Roberto Bermúdez de Castro.
So šíriacim sa požiarom v riedko osídlenej oblasti neďaleko mesta Zaragoza bojuje viac ako 450 hasičov, ktorým pomáhajú aj armádne posily. Úrady preventívne evakuovali päť menších obcí.
Aragónsko v uplynulých dňoch zasiahli teploty dosahujúce až 40 stupňov Celzia, čo výrazne sťažuje hasiace práce.
Španielsko sa zároveň stále vyrovnáva s následkami ničivého požiaru z minulého týždňa v južnom regióne Andalúzia.
Katastrofa si vyžiadala 13 obetí vrátane siedmich Britov a jedného občana Spojených štátov a zničila približne 7-tisíc hektárov územia (70 štvorcových kilometrov). Išlo o najsmrtiacejší lesný požiar v novodobej histórii krajiny.
Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou predlžuje a zosilňuje vlny extrémnych horúčav, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre vznik a šírenie požiarov.
Premiér Pedro Sánchez počas návštevy postihnutej Andalúzie v utorok varoval, že Španielsko čaká z hľadiska lesných požiarov „komplikované leto“.
Zdroj: SITA.sk - Lesný požiar spálil v Španielsku územie s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahly lesný požiar, ktorý už druhý deň zúri na severovýchode Španielska, zničil viac ako 12-tisíc hektárov územia (120 štvorcových kilometrov). Regionálne úrady v piatok upozornili, že riziko ďalšieho šírenia plameňov zostáva veľmi vysoké.
„Noc bola veľmi zložitá, veľmi náročná. V tejto chvíli odhadujeme, že zasiahnutá plocha presahuje 12-tisíc hektárov,“ povedal predstaviteľ regionálnej vlády Aragónska zodpovedný za riešenie mimoriadnych situácií Roberto Bermúdez de Castro.
Stovky hasičov
So šíriacim sa požiarom v riedko osídlenej oblasti neďaleko mesta Zaragoza bojuje viac ako 450 hasičov, ktorým pomáhajú aj armádne posily. Úrady preventívne evakuovali päť menších obcí.
Aragónsko v uplynulých dňoch zasiahli teploty dosahujúce až 40 stupňov Celzia, čo výrazne sťažuje hasiace práce.
Tragédia v Andalúzii
Španielsko sa zároveň stále vyrovnáva s následkami ničivého požiaru z minulého týždňa v južnom regióne Andalúzia.
Katastrofa si vyžiadala 13 obetí vrátane siedmich Britov a jedného občana Spojených štátov a zničila približne 7-tisíc hektárov územia (70 štvorcových kilometrov). Išlo o najsmrtiacejší lesný požiar v novodobej histórii krajiny.
Môže za to klimatická zmena
Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou predlžuje a zosilňuje vlny extrémnych horúčav, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre vznik a šírenie požiarov.
Premiér Pedro Sánchez počas návštevy postihnutej Andalúzie v utorok varoval, že Španielsko čaká z hľadiska lesných požiarov „komplikované leto“.
Zdroj: SITA.sk - Lesný požiar spálil v Španielsku územie s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.
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