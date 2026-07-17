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17. júla 2026
Poľský prezident vetoval zákon o občianskych partnerstvách, ktorý mal rozšíriť aj práva párov rovnakého pohlavia
Poľsko je spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom jednou z posledných krajín Európy, ktoré nelegalizovali ani manželstvá, ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Konzervatívny
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17.7.2026 (SITA.sk) - Poľsko je spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom jednou z posledných krajín Európy, ktoré nelegalizovali ani manželstvá, ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia.
Konzervatívny poľský prezident Karol Nawrocki v piatok vetoval návrh zákona, ktorý predložila centristická vláda premiéra Donalda Tuska a ktorý mal legalizovať registrované občianske partnerstvá.
„Vždy som zdôrazňoval, že nič, čo je kvázi manželstvom, nemôže rátať s mojou podporou,“ uviedol prezident na platforme X. „Ako ochranca ústavy nemôžem prijať riešenie, ktoré by viedlo k strate osobitného statusu manželstva definovaného… ako zväzok ženy a muža,“ dodal nacionalistický líder.
Návrh zákona, ktorý bol do parlamentu predložený vlani v decembri, mal zaviesť „status najbližšej osoby“ a rozšíriť práva nezosobášených partnerov vrátane párov rovnakého pohlavia. Aby vládna koalícia zmiernila odpor konzervatívcov, jej predstavitelia zdôrazňovali, že takéto „občianske zväzky“ nemusia byť romantické – mohli by vzniknúť aj medzi susedmi či členmi rodiny.
Poľsko je spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom jednou z posledných krajín Európy, ktoré nelegalizovali ani manželstvá, ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Krajina sa podľa medzinárodnej asociácie na ochranu práv LGBTQ osôb ILGA dlhodobo umiestňuje medzi najhoršími európskymi štátmi v oblasti práv tejto komunity.
Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident vetoval zákon o občianskych partnerstvách, ktorý mal rozšíriť aj práva párov rovnakého pohlavia © SITA Všetky práva vyhradené.
Konzervatívny poľský prezident Karol Nawrocki v piatok vetoval návrh zákona, ktorý predložila centristická vláda premiéra Donalda Tuska a ktorý mal legalizovať registrované občianske partnerstvá.
„Vždy som zdôrazňoval, že nič, čo je kvázi manželstvom, nemôže rátať s mojou podporou,“ uviedol prezident na platforme X. „Ako ochranca ústavy nemôžem prijať riešenie, ktoré by viedlo k strate osobitného statusu manželstva definovaného… ako zväzok ženy a muža,“ dodal nacionalistický líder.
Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie - Prezydent RP Karol Nawrocki. pic.twitter.com/WfEDVkj1uI
— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 17, 2026
Návrh zákona, ktorý bol do parlamentu predložený vlani v decembri, mal zaviesť „status najbližšej osoby“ a rozšíriť práva nezosobášených partnerov vrátane párov rovnakého pohlavia. Aby vládna koalícia zmiernila odpor konzervatívcov, jej predstavitelia zdôrazňovali, že takéto „občianske zväzky“ nemusia byť romantické – mohli by vzniknúť aj medzi susedmi či členmi rodiny.
Poľsko je spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom jednou z posledných krajín Európy, ktoré nelegalizovali ani manželstvá, ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Krajina sa podľa medzinárodnej asociácie na ochranu práv LGBTQ osôb ILGA dlhodobo umiestňuje medzi najhoršími európskymi štátmi v oblasti práv tejto komunity.
Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident vetoval zákon o občianskych partnerstvách, ktorý mal rozšíriť aj práva párov rovnakého pohlavia © SITA Všetky práva vyhradené.
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