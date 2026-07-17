Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. júla 2026

Poľský prezident vetoval zákon o občianskych partnerstvách, ktorý mal rozšíriť aj práva párov rovnakého pohlavia



Poľsko je spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom jednou z posledných krajín Európy, ktoré nelegalizovali ani manželstvá, ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Konzervatívny



Zdieľať
cpac_republicans__2642 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Poľsko je spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom jednou z posledných krajín Európy, ktoré nelegalizovali ani manželstvá, ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia.


Konzervatívny poľský prezident Karol Nawrocki v piatok vetoval návrh zákona, ktorý predložila centristická vláda premiéra Donalda Tuska a ktorý mal legalizovať registrované občianske partnerstvá.

Vždy som zdôrazňoval, že nič, čo je kvázi manželstvom, nemôže rátať s mojou podporou,“ uviedol prezident na platforme X. „Ako ochranca ústavy nemôžem prijať riešenie, ktoré by viedlo k strate osobitného statusu manželstva definovaného… ako zväzok ženy a muža,“ dodal nacionalistický líder.

Návrh zákona, ktorý bol do parlamentu predložený vlani v decembri, mal zaviesť „status najbližšej osoby“ a rozšíriť práva nezosobášených partnerov vrátane párov rovnakého pohlavia. Aby vládna koalícia zmiernila odpor konzervatívcov, jej predstavitelia zdôrazňovali, že takéto „občianske zväzky“  nemusia byť romantické – mohli by vzniknúť aj medzi susedmi či členmi rodiny.

Poľsko je spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom jednou z posledných krajín Európy, ktoré nelegalizovali ani manželstvá, ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Krajina sa podľa medzinárodnej asociácie na ochranu práv LGBTQ osôb ILGA dlhodobo umiestňuje medzi najhoršími európskymi štátmi v oblasti práv tejto komunity.



Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident vetoval zákon o občianskych partnerstvách, ktorý mal rozšíriť aj práva párov rovnakého pohlavia © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lesný požiar spálil v Španielsku územie s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov
<< predchádzajúci článok
Reakcia bola rýchla: Čína obvinila amerického prezidenta z rozširovania klamstiev o zasahovaní do volieb v USA

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 