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10. júla 2026

Lesný požiar v juhošpanielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí


Tagy: Andalúzia Civilné obete Lesný požiar Záchranári

Plamene sa rýchlo rozšírili počas vlny horúčav, viaceré obete našli v autách pri pokuse o únik. Najmenej 12 ľudí zahynulo pri rozsiahlom lesnom požiari, ktorý zasiahol osadu Bedar v provincii ...



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greece_wildfires_97267 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Plamene sa rýchlo rozšírili počas vlny horúčav, viaceré obete našli v autách pri pokuse o únik.


Najmenej 12 ľudí zahynulo pri rozsiahlom lesnom požiari, ktorý zasiahol osadu Bedar v provincii Almería na juhu Španielska. Miestne úrady v piatok zvýšili bilanciu obetí z pôvodných šiestich na 12 po tom, ako záchranári objavili ďalšie telá v oblasti zasiahnutej plameňmi.

Podľa regionálnej vlády Andalúzie našli niektoré obete vo vozidlách, v ktorých sa pravdepodobne snažili uniknúť pred rýchlo sa šíriacim ohňom.

Požiar si vyžiadal aj najmenej šesť zranených. Medzi nimi je žena s popáleninami a ďalšia osoba, ktorá sa nadýchala dymu.

Obrovské nasadenie


S plameňmi bojovalo približne 150 hasičov podporovaných piatimi hasičskými vozidlami. Úrady uzavreli viaceré cesty a nariadili evakuáciu obyvateľov.

Približne 50 ľudí našlo dočasné útočisko v miestnom kultúrnom centre. Do zásahu sa údajne zapojila aj španielska vojenská jednotka pre mimoriadne situácie (UME).

Šéf regionálneho krízového manažmentu Antonio Sanz označil nešťastie za „bezprecedentnú tragédiu“ a dodal, že „bolesť je obrovská“.

Svedkovia uviedli, že požiar mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia do suchej vegetácie. Úrady však príčinu zatiaľ oficiálne nepotvrdili.

Vlna horúčav


Požiar vypukol počas vlny horúčav, keď teploty v niektorých častiach Andalúzie dosahovali takmer 40 stupňov Celzia.

Španielsko v posledných rokoch čelí čoraz častejším a intenzívnejším horúčavám, ktoré výrazne zvyšujú riziko rozsiahlych lesných požiarov.

Vlani podľa Európskeho informačného systému pre lesné požiare zhorelo v krajine takmer 400-tisíc hektárov pôdy, čo predstavovalo najvyššiu zaznamenanú hodnotu.


Zdroj: SITA.sk - Lesný požiar v juhošpanielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Andalúzia Civilné obete Lesný požiar Záchranári
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