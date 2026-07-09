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09. júla 2026
Veziete si z dovolenky mimo EÚ suveníry? Colníci pripomínajú, aké sú limity na dovoz tovarov
Tagy: Dovolenka Dovoz tovarov
Colníci odporúčajú cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Finančná správa pripomína ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Colníci odporúčajú cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko.
Finančná správa pripomína cestujúcim pravidlá dovozu rôznych tovarov pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Ako colníci zdôraznili, suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity.
„Mnohí cestujúci si z dovoleniek prinášajú spomienkové predmety či lokálne produkty. Pri návrate z krajín mimo Európskej únie, napríklad z Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby, sa však na tovar v osobnej batožine vzťahujú osobitné pravidlá. Bez cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane je možné doviezť len veci určené na osobnú spotrebu cestujúceho, jeho domácnosti alebo ako dar. Zároveň nesmú svojím množstvom alebo povahou vzbudzovať podozrenie, že sú dovážané na obchodné účely,“ uviedla finančná správa.
Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si podľa colníkov priviezť tovar do hodnoty 430 eur. „Pri inej ako leteckej doprave (napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou) je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy,“ zdôraznila finančná správa.
Osobitné množstevné limity sa pritom vzťahujú pri dovoze špecifických komodít, najmä na tabakové výrobky a alkoholické nápoje, pri ktorých nejde o možnosť priniesť všetky uvedené množstvá naraz. Cestujúci si konkrétne môže priniesť jednu z uvedených možností alebo ich primeranú kombináciu tak, aby neprekročil celkové povolené množstvo.
„Limity sa vzťahujú aj na bezdymové tabakové výrobky a výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, napríklad nikotínové vrecúška alebo náplne do elektronických cigariet. Oslobodenie sa v tomto prípade nevzťahuje na osoby mladšie ako 17 rokov,“ vysvetlili colníci.
Výrobky ako parfumy a toaletné vody je podľa finančnej správy možné dovážať bez osobitného množstevného obmedzenia, ich hodnota sa však započítava do celkového hodnotového limitu, teda do 430 eur pri leteckej doprave alebo do 300 eur pri inej ako leteckej doprave.
„Pre vybrané tovary platia aj ďalšie množstevné obmedzenia na jednu osobu bez ohľadu na to, či sa cestujúci vracia lietadlom alebo inou dopravou. Pri káve je to najviac 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie. Pri čaji je limit 100 gramov alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie,“ pripomenuli colníci.
Tí zároveň odporúčajú cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. „Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zaistený alebo zhabaný a cestujúcemu môže byť uložená sankcia,“ dodala finančná správa.
Zdroj: SITA.sk - Veziete si z dovolenky mimo EÚ suveníry? Colníci pripomínajú, aké sú limity na dovoz tovarov © SITA Všetky práva vyhradené.
Finančná správa pripomína cestujúcim pravidlá dovozu rôznych tovarov pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Ako colníci zdôraznili, suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity.
„Mnohí cestujúci si z dovoleniek prinášajú spomienkové predmety či lokálne produkty. Pri návrate z krajín mimo Európskej únie, napríklad z Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby, sa však na tovar v osobnej batožine vzťahujú osobitné pravidlá. Bez cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane je možné doviezť len veci určené na osobnú spotrebu cestujúceho, jeho domácnosti alebo ako dar. Zároveň nesmú svojím množstvom alebo povahou vzbudzovať podozrenie, že sú dovážané na obchodné účely,“ uviedla finančná správa.
Lietadlom do hodnoty 430 eur
Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si podľa colníkov priviezť tovar do hodnoty 430 eur. „Pri inej ako leteckej doprave (napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou) je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy,“ zdôraznila finančná správa.
Osobitné množstevné limity sa pritom vzťahujú pri dovoze špecifických komodít, najmä na tabakové výrobky a alkoholické nápoje, pri ktorých nejde o možnosť priniesť všetky uvedené množstvá naraz. Cestujúci si konkrétne môže priniesť jednu z uvedených možností alebo ich primeranú kombináciu tak, aby neprekročil celkové povolené množstvo.
„Limity sa vzťahujú aj na bezdymové tabakové výrobky a výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, napríklad nikotínové vrecúška alebo náplne do elektronických cigariet. Oslobodenie sa v tomto prípade nevzťahuje na osoby mladšie ako 17 rokov,“ vysvetlili colníci.
Parfumy bez množstevného limitu
Výrobky ako parfumy a toaletné vody je podľa finančnej správy možné dovážať bez osobitného množstevného obmedzenia, ich hodnota sa však započítava do celkového hodnotového limitu, teda do 430 eur pri leteckej doprave alebo do 300 eur pri inej ako leteckej doprave.
„Pre vybrané tovary platia aj ďalšie množstevné obmedzenia na jednu osobu bez ohľadu na to, či sa cestujúci vracia lietadlom alebo inou dopravou. Pri káve je to najviac 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie. Pri čaji je limit 100 gramov alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie,“ pripomenuli colníci.
Tí zároveň odporúčajú cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. „Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zaistený alebo zhabaný a cestujúcemu môže byť uložená sankcia,“ dodala finančná správa.
Zdroj: SITA.sk - Veziete si z dovolenky mimo EÚ suveníry? Colníci pripomínajú, aké sú limity na dovoz tovarov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dovolenka Dovoz tovarov
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