Lesy SR: Nový model starostlivosti o revíry má priniesť vyššie zisky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Adriána Antošková Foto: TASR Adriána Antošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. októbra (TASR) – V štátnom podniku Lesy SR zavádzajú nový model starostlivosti o poľovné revíry, ktorý má znamenať radikálne vyššie príjmy pre podnik. Po novom sa už nebudú prenajímať. Záujemcovia si môžu zakúpiť tzv. odpredaj odstrelu. TASR o tom informoval Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie Lesov SR so sídlom v Banskej Bystrici.zdôraznil Machava.Lesy SR majú vo svojej správe celkovo 103 poľovníckych revírov. V minulosti bola väčšina z nich prenajatá, často na dlhé obdobie. V tomto roku sa skončili nájomné zmluvy v 31 revíroch. V prvých 23 už boli podpísané zmluvy na tzv. odpredaj odstrelu. Do konca tohto roka prevezme podnik do svojej správy ďalších osem a v budúcom 17 revírov z dôvodu ukončenia doby prenájmu.konštatoval generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.Podľa neho Lesy SR vysoko pozitívne hodnotia ochotu žiadateľov patrične prispievať k zveľadeniu daného poľovného revíru pri realizácii jednotlivých opatrení v zmysle predložených plánov rozvoja poľovníckeho hospodárenia.Finančné náklady spojené s realizáciou týchto činností na seba zmluvne prevzali počas celej doby platnosti zmlúv partneri lesníkov, čo je ďalším ekonomickým bonusom k samotnej cene za odpredaj odstrelu. Zároveň tieto aktivity prinášajú významnýbenefit pri budovaní stabilných partnerstiev so širokou verejnosťou a zároveň i zvyšovanie úrovne povedomia laickej verejnosti o problematike poľovníctva a výkonu jeho práva v SR, ktoré priamo súvisí tiež s ochranou vzácnych druhov živočíchov a vzdelávaní mladých ľudí.doplnil Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ štátneho podniku.