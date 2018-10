Do rieky Jang-c’-ťiang sa z veľkej výšky zrútil autobus, našli 2 telá

Záchranári pomáhajú pri nehode autobusu verejnej dopravy, ktorý sa v nedeľu po kolízii s autom zrútil z mosta z výšky 60 metrov do rieky Jang-c’-ťiang v meste Čchung-čching v juhozápadnej Číne. 28. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 28. októbra (TASR) - Záchranári vytiahli zatiaľ dve telá z vraku autobusu verejnej dopravy, ktorý sa v nedeľu po kolízii s autom zrútil z mosta z výšky 60 metrov do rieky Jang-c’-ťiang v meste Čchung-čching v juhozápadnej Číne. S odvolaním sa na vysielanie štátnej televízie o tom informovala agentúra Reuters.Nehoda sa stala okolo 10.00 h miestneho času. Autobus náhle zmenil svoj smer a vrazil na štvorprúdovom moste v obvode Wan-sien do v protismere idúceho osobného auta. Autobus sa následne stočil, prerazil zábrany po obvode mosta a spadol do rieky Jang-c’-ťiang.Podľa správy štátnej televízie sa potopil až takmer 50 metrov pod hladinu vody.Potápači a ďalší záchranári pátrajú po vodičovi a ďalších cestujúcich. Podľa polície sa v autobuse viezlo viac ako desať ľudí. Úrady potvrdili zatiaľ nájdenie dvoch tiel, dodala agentúra AP.Príčina nešťastia ani presný počet pasažierov vo vozidle nebolo bezprostredne známe.