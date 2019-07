Lesy SR podpísali s včelármi memorandum, chcú viac úľov v lesoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriana Hudecová Foto: TASR - Adriana Hudecová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica/Čierny Balog 15. júla (TASR) - Zástupcovia Slovenského zväzu včelárov (SZV) podpísali v týchto dňoch so štátnymi Lesmi SR memorandum o spoločnom postupe pri návrate včiel do lesa, ktorý je ich prirodzeným prostredím. Memorandum podpísali za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS) na víkendovom podujatí Deň stromu v Čiernom Balogu.uviedol pri tejto príležitosti pre TASR generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník. Cieľom dokumentu je spolupracovať na tom, aby sa do lesov dostalo viac úľov.uviedla pri podpise memoranda ministerka pôdohospodárstva.konštatoval predseda Slovenského zväzu včelárov povedal Milan Rusnák.