SaS: Protizákonné stíhanie F. Rybaniča bolo zorganizované

Filip Rybanič, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 15. júla (TASR) – Opozičná strana SaS tvrdí, že trestné stíhanie asistenta poslanca Národnej rady SR Jozefa Rajtára (SaS) Filipa Rybaniča bolo protizákonné a zorganizované. Strana obviňuje políciu pod vedením vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a žiada policajného prezidenta Milana Lučanského a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Adriána Szabóa, aby konali. Inšpekcia reaguje s tým, že nie je príslušná, odkazuje na prokuratúru.uviedol Rajtár. Ten dodal, že existuje podozrenie, že banka dopredu vedela, ktorí policajti NAKA prípad dostanú, a pripomína, že prípad pôvodne dozoroval prokurátor Bystrík Palovič ml. Ten mal mať podľa SaS prepojenie na Ladislava Bašternáka, ktorý bol právoplatne odsúdený za krátenie dane.Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR reaguje s tým, že sa „Dodáva, že nezákonné skutočnosti, ktoré sudca uviedol v rozsudku, sa týkajú procesného postupu. Ten má podľa Trestného poriadku dozorovať prokurátor, ktorý by bol vo veci príslušný, nie inšpekcia.Prezídium Policajného zboru (PZ) na výzvu SaS reaguje tak, že počas celého prípravného konania bolo podaných množstvo opravných prostriedkov,". To podľa policajtov konštatovala aj Generálna prokuratúra SR vo svojom rozhodnutí. Polícia dodáva, že spôsob a taktika vykonávania vyšetrovacích úkonov závisí aj od dôkaznej situácie. "spresňuje polícia.Krajský súd v Bratislave na svojom verejnom zasadnutí odsúdil Rybaniča na trojročný trest s jednoročným odkladom a skúšobnou lehotou.Rybanič mal podľa medializovaných informácií ako zamestnanec komerčnej banky, ako biznis poradca, preniknúť do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách. Konkrétne, že exministrovi prišli na účet od spoločnosti B.A. Haus tri platby vo výške 140.000, 50.000 a 70.000 eur. Táto spoločnosť patrila predtým Bašternákovi.