Lesy SR: Problematika lesov je zneužívaná na politický boj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 11. júna (TASR) – Je smutné, že problematika Lesov SR, lesníctva a správy lesov na Slovensku je neustále z odbornej diskusie vťahovaná do politického priestoru. Uviedol to Radko Srnka z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR s tým, že polopravdy či neodbornosť sú obrazom stavu, ktorý nemôže priniesť nič dobré lesom ani občanom Slovenska.Skonštatoval, že lesy sú ako súčasť národného bohatstva a dedičstva Slovenska "identifikované promotérmi politických strán ako téma vysokej citlivosti pre našich občanov". Podľa štátneho podniku je táto téma zneužívaná na politický boj. Lesy SR sú podľa jeho vlastných slov pripravené na otvorenú, transparentnú, ale zároveň serióznu odbornú diskusiu, ktorej cieľom je kvalita správy majetku štátu a misia lesníkov v časoch globálnych klimatických zmien.podotkol Srnka v reakcii na článok zverejnený Hospodárskymi novinami (HN) o nákupe áut.Ako priblížil, Lesy SR zverejnili súťažné podmienky na verejné obstarávanie na dodávku terénnych automobilov pick-up s pohonom všetkých štyroch kolies na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a v systéme Josephine pre elektronické verejné obstarávanie. Na uvedenú zákazku sa do systému Josephine zaregistrovalo 17 záujemcov, pričom technické zadanie zistené na základe prieskumu verejného obstarávateľa spĺňalo minimálne šesť rôznych výrobcov automobilov pick-up.ozrejmil Srnka. Termín dodania obstarávaných terénnych vozidiel bol zo strany Lesov SR stanovený v rozsahu 5 až 180 kalendárnych dní. Predkladateľ ponuky podľa Srnku sám stanovil termín dodania v lehote 45 dní.Článok HN poukazoval na to, že napriek tomu, že súťažné podklady videlo 17 záujemcov, v tendri napokon súťažila iba jediná firma, ktorá zákazku aj vyhrala.poznamenal Srnka s tým, že štátny podnik zverejňuje všetky informácie týkajúce sa verejného obstarávania vo svojom profile verejného obstarávateľa.