Let's Dance 2023: Bol to šok! V štvrtom kole tanečnej šou vypadla Helena Krajčiová

Štvrté kolo ôsmej série tanečnej šou Let's Dance bolo plné lásky. Na parkete si svoje tanečné číslo užilo osem tanečných párov, Henrieta Farkašová a Marek Klič sa pre zdravotnú indispozíciu paralympioničky túto nedeľu nemohli zúčastniť na živom prenose a za túto dvojicu ste teda nehlasovali.

V nedeľu večer dotancovala herečka Helena Krajčiová a so šou sa lúčila slovami: „Ja odchádzam s veľmi dobrým pocitom. Všetky kolá som si naozaj užila, verím v dobrý dôvod, prečo to bolo veľmi krásne, intenzívne a obsažné. Ja som sa vytiahla, ja som schudla a je pre mňa veľmi pekný pocit, že môžem odísť so vztýčenou hlavou. Najväčšia vďaka patrí Fabiovi.“

Krajčiová kolo lásky odštartovala, po boku Fabia Bellucciho predviedla rumbu. Tú venovala svojej sestre a od poroty si po skončení vystúpenia vypočula aj takéto hodnotenie: „Bol to prekrásny tanec, dvíhačky boli krásne, ale chýbala rýchlosť chodidiel a podstata rumby,“ odznelo z úst Tatiany Drexler.

Paso doble zatancoval herec Richard Autner a porota zostala očarená. „Malo to všetko, čo to malo mať, veľmi sa mi to páčilo,“ povedala Adela Vinczeová. „Keď ťa vidím takto tancovať, chcem opäť tancovať aj ja,“ priznal Ján Koleník.

Samba sa stala tancom večera lásky manželov Gáboríkovcov, vystúpenie venoval niekdajší hokejový útočník svojim rodičom. „Najprv som sa strašne zľakol, ale ja ťa hodnotím ako tanečníka, dobre si sa hýbal,“ vyriekol Ján Ďurovčík. „Tak dobre ste ešte netancovali, technicky výborné,“ pochválila športovca Tatiana Drexler a ešte dodala: „Vy ste vo vrcholnej forme.“

Waltz v kole lásky predviedla Jana Kovalčiková a Vilém Šír, porotu ich tanec očaril a herečka sa v nedeľu stala doslova miláčikom poroty. „Ja som sa dnes večer do teba zamiloval, bola si elegantná, rozkošná…,“ povedal Koleník. „V tejto choreografii boli nenormálne ťažké veci a napriek tomu to bolo očarujúce,“ dodala Drexler. „Nič nebolo na tvojom tanci zlé, bolo to fakt dobré, ja som sa zamiloval,“ povedal Ďurovčík.

Paso doble pre svoju malú dcérku Viki počas kola lásky zatancoval Boris Valábik. „Ako celok aj s dokrútkou to bolo krásne,“ začala Vinczeová. „Mne to pripadá veľmi ľudské, hýbete sa ako normálny chlap,“ dodala Tatiana Drexler. „Dcéra bude hrdá, lebo ty sa snažíš, stále si lepší. Ubehol si už obrovský kus,“ dodal na výkon športovca Ďurovčík.

Šiestym tanečným párom sa stal Mario Cimarro a Vanesa Indrová, svoj viedenský valčík venoval herec zo Skrytej vášne mame a otcovi. „V tvojom tanci bolo veľa nehy, bolo cítiť, pre koho si tancoval,“ začala Vinczeová. „Bolo to silne emocionálne,“ dodala Drexler.

Predposledným párom sa stala Gabika Marcinková a Matyáš Adamec, svoj tanec slowfox venovala hercovi a režisérovi Martinovi Hubovi. „Bolo to veľmi dramatické, dnes sme videli tvoju hereckú dokonalosť, nabudúce bude tanca opäť viac,“ zhodnotila Vinczeová. „Toto nevyšlo, nebolo to úplne zosúladené, nebolo to ladné, dnes si pre mňa malým osobným sklamaním večera,“ zhodnotil Ďurovčík.

Kolo lásky ukončil tangom Vratko Sirági, vystúpenie venoval kolegyni z Markízy, Zlatici Švajdovej Puškárovej, ktorú označil ako svoju inšpiráciu. „Rišo Autner má v tebe veľkú konkurenciu, tango bolo rýchle a dynamické, stalo sa z teba tangové monštrum v tom najlepšom zmysle slova,“ zhodnotil Koleník.