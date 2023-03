Toto jedlo je jed. Radšej okamžite prestaňte konzumovať tieto potraviny

Paštéta

Na výrobu paštéty sa používa najlacnejšie a čo najmenej kvalitné mäso. Ale keby to bolo len mäso, tak by to potom nebol taký problém. Kože, chrupavky, kosti sa pchajú do paštét. Viac než polovica paštéty tvorí voda. Okrem toho sú to tuky, koža, škrob a rôzne korenie a samozrejme rôzne emulgátory a ďalšie chemikálie. Pričom mäsa je u niektorých druhov sotva 30 percent. Všetky paštéty obsahujú veľa soli a tie v črievkach sú ešte škodlivejšie ako paštéty v konzervách. Nemusíte sa ich úplne zbaviť. Stačí keď si spravíte domácu paštétu a viete čo do nej dávate.

Syr v sáčkoch

Tento syr sa nevyrába z čistého syra, to je vám hádam jasné. Pripravuje sa z toho, čo zostalo v procese z výroby syra. Obsahuje len 50 percent syra, pričom ďalšími zložkami sú voda, tuky, emulgátory a umelé farbivá, aby výrobok čo najlepšie vyzeral. Tento syr má dva krát viac soli ako bežný syr. A tuk? Je ho viac než v akomkoľvek inom mliečnom výrobku.

Popcorn

Popcorn je tiež na zozname škodlivých potravín. Ale nie popcorn pečený na sporáku, ale ten, ktorý si pripravujeme v mikrovlnke. Pretože obsahuje chemickú látku, u ktorej bolo preukázané že zvyšuje riziko rakoviny, ovplyvňuje plodnosť a zasahuje do funkcie obličiek. Mikrovlnkový popcorn je nabitý umelými príchuťami a transmastnými kyselinami, rovnako ako chemikáliami, ktoré spôsobujú bolesti hlavy a nevoľnosť. Odborníci upozorňujú milovníkov tohto pokrmu aby si ho pripravovali tradičným spôsobom.

Párky v rožku

Nechty, koža, kopytá,vnútornosti, žily, chrupavky a mäso tej najhoršej kvality sú spracované k nepoznaniu. Doplní ich potom sója, škrob, korenie, voda, veľa soli, konzervanty, ale tiež farbivá. Keď sa to všetko premieša, dostaneme párky v rožku, ktoré by kvôli všetkým týmto zložkám a ich vplyvu na organizmus mali byť úplne vyradené z konzumácie.