Let's Dance 2024: Tanečnú šou prekvapivo opustil Juraj Bača a Patrícia Piešťanská

V piatom tanečnom kole sa v záverečnom rozstrele a „zóne ohrozenia“ ocitli dvaja Jurovia. Herci Juraj Loj a Juraj Bača s napätím čakali na verdikt, ktorý mal prečítať moderátor Viktor Vincze. Z jeho úst napokon zaznelo meno druhé. Zbohom tanečnému programu musel dať Juraj Bača a jeho tanečná partnerka Patrícia Piešťanská. V nedeľu tancovali rumbu.

Piate kolo veľkolepej tanečnej šou Let's Dance znamenalo konečnú pre tanečný pár Juraj Bača a Patrícia Piešťanská. Dostali sa presne do polovice súťaže, ale trúfali si naviac. O to viac bol záverečný verdikt veľkonočného kola pre nich prekvapením. „Podľa mňa to nečakal nikto,“ neskrýval sklamanie Juraj Bača. Napriek koncu v šou ale jeho tanečná partnerka žiarila šťastím. Účasťou v Let's Dance sa totiž splnil jej veľký sen.

V jeho záverečnej ďakovnej reči, ktorá trvala dlhšie ako zvyčajne, sa poďakoval svojej tanečnej partnerke, kolegom v súťaži, ale aj porote a rodine. Špeciálny odkaz potom Bača venoval televíznym divákom. „Ďakujeme veľmi pekne, že ste držali palce, že ste posielali esemesky a písali krásne komentáre. A chcem vám povedať len jednu vec – už to tu dnes zaznelo niekoľkokrát a nie je to žiadna politická agitácia. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste nikdy v živote nezanevreli na slušnosť, pretože žijeme v dobe, kedy je slušnosť ohýbaná, kedy je slušnosť dezinterpretovaná. Ale pokiaľ slušnosť nebudeme vštepovať našej generácii, tak raz, keď bude horšie, nebudú to ani smartfóny, ani umelá inteligencia, budú to len slušní ľudia, ktorí vám podajú pomocnú ruku,“ vyhlásil Bača a jeho slová dojali nielen kolegov, ale aj samotných porotcov.

Aj oni boli zjavne verdiktom divákov prekvapený – Bača totiž od nich v rámci súťaženia nezískal v nedeľu večer zlé známky. Počas piateho kola sa účinkujúci predviedli napríklad valčíkom, cha-chou či slowfoxom, ale aj ľudovými tancami, ktoré odtancovali rozdelení na skupiny.