Do 15. apríla môžete hlasovať o divácku cenu ocenenia Slnko v sieti, slávnostný galavečer sa uskutoční 26. apríla

24 snímok z roku 2023

13. ročník pod záštitou prezidentky

Ocenenie Slnko v sieti organizuje SFTA, v spolupráci s RTVS a Slovenským filmovým ústavom. Partnermi ocenenia sú dafilms.sk a SOZA. „Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond," doplnila SFTA.





31.3.2024 (SITA.sk) - Diváctvo môže do 15. apríla hlasovať o divácku cenu ocenenia Slnko v sieti . Informovala o tom Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) Diváci si môžu svojho favorita vybrať spomedzi 24 snímok z roku 2023. Hlasovať môžu za hrané, dokumentárne, ale aj animované snímky, ktoré si vlani mohli pozrieť v kinách. Vyhodnotených bude 18 kategórií.Divácku cenu by mal odovzdávať generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Ľuboš Machaj , a udelená bude i cena za Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre.Diváctvo si môže vyberať z diel, ktoré boli premietané v kinách v minulom roku, a ktoré vznikli v slovenskej produkcii či koprodukcii.„Mnohé z nich mohli vidieť aj na televíznych obrazovkách najväčšieho koproducenta slovenských filmov – RTVS. Vďaka bohatej slovenskej filmovej tvorbe ide o rôznorodé žánre, od historickej drámy, cez mysterióznu krimi a komédiu, až po životopisnú drámu či film pre detského diváka," uviedla SFTA. Hlasovať možno online.„Slnko v sieti je pre slovenských filmových tvorcov a hercov mimoriadne dôležitou udalosťou, kedy im nielen odborníci, ale aj široká divácka verejnosť môže vzdať hold za ich prácu a príspevok do slovenského kultúrneho života," uviedla ďalej SFTA.Záštitu nad 13. ročníkom národných filmových cien prevzala prezidentka Zuzana Čaputová . Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční, sprevádzať ním bude Branislav Bruno Ciberej.V priamom prenose ho odvysiela RTVS. V rámci slávnostného večera bude pripomenutých viacero výročí, napríklad 15. výročie založenia Audiovizuálneho fondu , 75. výročie založenia Vysokej školy múzických umení , ale aj sté výročie narodenia hercov Ladislava Chudíka „Najväčšia filmová udalosť Slovenska sa bude pochopiteľne niesť v znamení filmu a televízie. Diváci a prítomní hostia si vypočujú viacero filmových pesničiek. Za sprievodu Symfonického orchestra pod taktovkou dirigentky Michaely Rózsa Růžičkovej zaznie pieseň Tajomstvo z filmu Slúžka, skladba Húsky z rozprávky Tri zlaté dukáty a tiež legendárny song Hany Hegerovej Ten zlodej čas," približuje SFTA.