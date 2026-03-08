Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala

08. marca 2026

Let’s Dance dnes začína svoju 11. sériu, tancujú Najlepší z najlepších – VIDEO, FOTO


Tanečná šou Let’s Dance v nedeľu štartuje svoju 11. sériu, v ktorej tancujú Najlepší z najlepších.



8.3.2026 (SITA.sk) -

Tanečná šou Let’s Dance v nedeľu štartuje svoju 11. sériu, v ktorej tancujú Najlepší z najlepších.



Na tanečný parket sa vracajú víťazi a najvýraznejšie osobnosti uplynulých ročníkov. Po ich boku tradične stoja špičkoví profesionálni taneční partneri, ktorí sú zárukou technickej kvality, precíznosti a jedinečných choreografií. Práve spojenie skúsených celebrít a elitných profesionálov vytvára kombináciu, ktorá sľubuje mimoriadnu úroveň výkonov a nezabudnuteľné televízne momenty. Prvýkrát je súčasťou šou aj veľké živé publikum. O víťazovi opäť rozhodnú nielen body poroty, ale aj diváci prostredníctvom SMS hlasovania.

„Let’s Dance je značka, ktorá si za roky vyslúžila výnimočné postavenie. Tento ročník vnímame ako oslavu všetkého, čo ju definuje – talentu, príbehov a osobností, ktoré ju tvorili. Antické koloseum bolo miesto, kde sa stretávali tí najlepší a kde o osude bojovníkov rozhodovalo aj publikum. Presne tak funguje aj Let’s Dance,“ hovorí Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza. „Vizuálne sme chceli vytvoriť svet, ktorý bude majestátny a okamžite čitateľný. Bojovník nie je v negatívnom zmysle slova – je symbolom disciplíny, rešpektu a odhodlania. To sú hodnoty, ktoré spájajú tanec aj túto sériu Let’s Dance,“ dodáva.

Kto tancuje v Let' Dance?



  • Ján Koleník – Dominika Rošková

  • Juraj Mokrý – Natália Glosíková

  • Vladimír Kobielsky – Natália Horváthová

  • Kristián Baran – Eliška Lenčešová

  • Jakub Jablonský – Anna Riebauerová

  • Petra Polnišová – Vilém Šír

  • Nela Pocisková – Filip Kucman

  • Zuzana Porubjaková – Matyáš Adamec

  • Gabika Marcinková – Jaroslav Ihring

  • Jana Hospodárová – Fabio Bellucci



Moderátormi 11. série Let's Dance sú Adam Bardy a Jana Kovalčiková, ktorí si súťaženie v šou v minulosti aj sami vyskúšali. „Dvojica moderátorov prinesie na parket noblesu, šarm a prirodzenú dynamiku. Jana Kovalčiková vnáša do šou eleganciu a pohotohosť, Adam Bardy zas mužskú energiu a charizmu. Spoločne budú sprievodcami desiatich večerov plných emócií, napätia aj radosti z tanca," informovala TV Markíza v tlačovej správe.

Ani v 11. sérii Let's Dance nechýbajú v porote stálice Ján Ďurovčík a Tatiana Drexler. Dopĺňajú ich Laura Arcolinová, svetoznáma profesionálna tanečníčka s medzinárodnými úspechmi, ktorá prináša do hodnotenia eleganciu, technickú precíznosť a pohľad svetovej tanečnej scény. Štvrtým členom poroty je Richard Genzer, bývalý profesionálny tanečník, porotca českej verzie šou a výnimočný zabávač, ktorý spája odborný nadhľad s prirodzeným humorom a charizmou.

Prvý večer - nedeľa 8. marca 2026



  • od 20:30




Zdroj: SITA.sk - Let’s Dance dnes začína svoju 11. sériu, tancujú Najlepší z najlepších – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

