Nedeľa 8.3.2026
Meniny má Alan, Alana
08. marca 2026
Rekonštrukcia planetária v Hlohovci za milióny pokračuje, pribudne kupola s priemerom 11 metrov aj 3D projekcia
Po začiatku prvej etapy rekonštrukcie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci za 1,7 milióna eur sa bude Trnavský samosprávny kraj uchádzať o peniaze z
8.3.2026 (SITA.sk) - Po začiatku prvej etapy rekonštrukcie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci za 1,7 milióna eur sa bude Trnavský samosprávny kraj uchádzať o peniaze z eurofondov aj na druhú etapu prác v predpokladanej hodnote viac ako 3,3 milióna eur. Krajskí poslanci schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok aj spolufinancovanie z rozpočtu kraja vo výške 270 tisíc eur.
Kým prvá etapa rekonštrukcie rieši vstupné priestory planetária, návštevnícke centrum a kultúrno-vzdelávacie zázemie, druhá bude zameraná na komplexnú stavebnú a technologickú obnovu premietacej sály planetária, čo je kľúčová časť inštitúcie. Dominantným prvkom interiéru bude nová projekčná kupola s priemerom 11 metrov. Pod kupolou vznikne hľadisko pre 78 návštevníkov. Planetárium bude vybavené špičkovým viacprojektorovým laserovým systémom umožňujúcim 2D aj 3D projekciu. So začiatkom prác na druhej etape samosprávny kraj ráta ešte v tomto roku, trvať by mali približne 18 mesiacov.
„Druhá etapa rekonštrukcie je dôkazom, že eurofondy chceme využívať na projekty s reálnym vplyvom na budúcnosť regiónu. Investícia do moderného planetária je investíciou do vedomostí, talentu a konkurencieschopnosti nášho kraja,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci je v súčasnosti jediným zariadením Trnavského samosprávneho kraja, ktoré slúži na vzdelávanie verejnosti a osvetovú činnosť v oblasti prírodných vied. Hvezdáreň vznikla 1. januára 1972 s pôsobnosťou pre celý vtedajší Západoslovenský kraj.
