Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alan, Alana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

08. marca 2026

Rekonštrukcia planetária v Hlohovci za milióny pokračuje, pribudne kupola s priemerom 11 metrov aj 3D projekcia


Tagy: Eurofondy Hvezdáreň Trnavský kraj trnavský župan

Po začiatku prvej etapy rekonštrukcie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci za 1,7 milióna eur sa bude Trnavský samosprávny kraj uchádzať o peniaze z



Zdieľať
467574519_917517990524806_4414205508756120172_n 1 676x507 8.3.2026 (SITA.sk) - Po začiatku prvej etapy rekonštrukcie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci za 1,7 milióna eur sa bude Trnavský samosprávny kraj uchádzať o peniaze z eurofondov aj na druhú etapu prác v predpokladanej hodnote viac ako 3,3 milióna eur. Krajskí poslanci schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok aj spolufinancovanie z rozpočtu kraja vo výške 270 tisíc eur.


Kým prvá etapa rekonštrukcie rieši vstupné priestory planetária, návštevnícke centrum a kultúrno-vzdelávacie zázemie, druhá bude zameraná na komplexnú stavebnú a technologickú obnovu premietacej sály planetária, čo je kľúčová časť inštitúcie. Dominantným prvkom interiéru bude nová projekčná kupola s priemerom 11 metrov. Pod kupolou vznikne hľadisko pre 78 návštevníkov. Planetárium bude vybavené špičkovým viacprojektorovým laserovým systémom umožňujúcim 2D aj 3D projekciu. So začiatkom prác na druhej etape samosprávny kraj ráta ešte v tomto roku, trvať by mali približne 18 mesiacov.

„Druhá etapa rekonštrukcie je dôkazom, že eurofondy chceme využívať na projekty s reálnym vplyvom na budúcnosť regiónu. Investícia do moderného planetária je investíciou do vedomostí, talentu a konkurencieschopnosti nášho kraja,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.


Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci je v súčasnosti jediným zariadením Trnavského samosprávneho kraja, ktoré slúži na vzdelávanie verejnosti a osvetovú činnosť v oblasti prírodných vied. Hvezdáreň vznikla 1. januára 1972 s pôsobnosťou pre celý vtedajší Západoslovenský kraj.
 



Zdroj: SITA.sk - Rekonštrukcia planetária v Hlohovci za milióny pokračuje, pribudne kupola s priemerom 11 metrov aj 3D projekcia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Hvezdáreň Trnavský kraj trnavský župan
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Let’s Dance dnes začína svoju 11. sériu, tancujú Najlepší z najlepších – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Hrad Červený Kameň sprístupní unikátnu knižnicu Rudolfa Pálffyho, stane sa tak len počas jedného víkendu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 