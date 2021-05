Let spoločnosti Ryanair odklonili pre „potenciálnu bezpečnostnú hrozbu“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Let spoločnosti Ryanair z Írska do Poľska odklonili do Berlína po tom, ako posádka dostala varovanie o „potenciálnej bezpečnostnej hrozbe“. Aerolínie o tom informovali v pondelok.Nemecká letová kontrola v nedeľu upozornila posádku letu z Dublinu do Krakova na potenciálnu hrozbu, uviedol Ryanair vo vyhlásení, no bližšie to nešpecifikoval. Kapitán následne na základe predpisov odklonil let na najbližšie letisko, ktorým bol Berlín.Tam všetci pasažieri vystúpili, aby mohli „vykonať rozsiahlu bezpečnostnú kontrolu všetkých cestujúcich aj batožiny", pokračovali ďalej aerolinky. Po kontrole odviezli pasažierov do Krakova náhradným lietadlom, so sedemhodinovým oneskorením.Nemecká spolková polícia v pondelok informovala, že svoju akciu ukončili, odmietla však uviesť detaily o tom, čo k nej viedlo, uvádza nemecká tlačová agentúra dpa. Počas kontroly lietadla nenašli nič neobvyklé.