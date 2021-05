Zloží Lapid v Izraeli novú koalíciu? Je to bezpečnostné riziko pre krajinu, varuje Netanjahu

Najdlhšie vládnuci premiér

Obvinený z korupcie a podvodov

Osobná posledná bitka

Čas do stredy

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval, že navrhovaná nová vláda by mohla byť „bezpečnostným rizikom" pre krajinu. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Po tom, ako ultranacionalistický líder Naftali Bennett informoval, že sa pridá k rokovaniam s centristom Jairom Lapidom , Netanjahu vyzval pravicových politikov, aby dohodu nepodporili.Lapid má pritom čas do stredy, aby vytvoril novú vládnu koalíciu. Ak sa mu to podarí, bude to znamenať koniec pre Netanjahua, ktorý je najdlhšie vládnucim izraelským premiérom. Netanjahu tento post zastáva dokopy už 15 rokov, najprv v rokoch 1996 - 1999 a potom od roku 2009 až do súčasnosti.Netanjahu, ktorý čelí súdu pre obvinenia z korupcie a podvodov, nedokázal v marcových voľbách získať potrebnú väčšinu. Voľby z 23. marca boli pritom už štvrté za ostatné dva roky a znova sa skončili patovou situáciou. Netanjahu mal štyri týždne na to, aby zostavil vládu, no nepodarilo sa mu to aj napriek tomu, že sa obrátil na svojich rivalov a lídra malej arabskej strany.„Nevytvárajte ľavicovú vládu - taká vláda je nebezpečenstvom pre bezpečnosť a budúcnosť Izraela," vyhlásil v nedeľu 71-ročný politik. Nevysvetlil však, prečo si to myslí. Bennetta zároveň obvinil zo „zavádzania verejnosti" a uskutočnenia „najväčšieho podvodu storočia", pretože líder strany Jamina verejne prisľúbil, že sa nespojí s Lapidom.Štyridsaťdeväťročný Bennett predtým v televízii oznámil, že jeho strana sa pripojí ku koaličným rokovaniam. „Pán Netanjahu sa už nepokúša zložiť pravicovú vládu, pretože je mu jasné, že žiadna nie je. Chce však vziať celý národný tábor a celú krajinu so sebou na svoju osobnú poslednú bitku," skonštatoval Bennett a doplnil, že spraví všetko pre to, aby vytvoril vládu národnej jednoty so svojím priateľom Jairom Lapidom.Izraelské médiá ešte pred týmto oznámením informovali, že na základe navrhovanej dohody by mal Bennett nahradiť Netanjahua na premiérskom poste a neskôr by ho mal v rámci rotácie vystriedať 57-ročný Lapid. Dohodu zatiaľ oficiálne nepotvrdili.Navrhovaná koalícia by spojila strany sprava, zľava i stredu izraelskej politiky, ktoré toho síce majú málo spoločného po politickej stránke, no spája ich túžba ukončiť Netanjahuove dni v úrade.Lapid, ktorý je bývalým ministrom financií, má čas do 2. júna, aby zložil novú koalíciu po tom, ako sa to nepodarilo Netanjahuovi. Jeho strana Ješ Atid totiž skončila vo voľbách druhá za premiérovým Likudom, zatiaľ čo Bennettova strana má kľúčových šesť kresiel, ktoré môžu navrhovanej koalícii poskytnúť väčšinu v 120-člennom parlamente.