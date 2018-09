Letašiová: MH SR predloží na vládu akčný plán inovatívneho priemyslu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. septembra (TASR) - Akčný plán inovatívneho priemyslu vypracovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v nadväznosti na schválenú koncepciu. Na rokovanie vlády bude predložený ešte v septembri. Povedala to v stredu pre TASR počas podujatia na podporu inovatívnych prístupov v podnikaní Smart Business Festival SK 2018 generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií rezortu Miriam Letašiová.Dokument vypracovalo ministerstvo v úzkej koordinácii s ústrednými orgánmi štátnej správy a zapojilo akademickú obec a priemysel, dodala.priblížila generálna riaditeľka s tým, že kládli dôraz na to, aby dokázali implementovať konkrétne opatrenia.Akčný plán bude podľa jej názoru úspešný, pretože vytvorí vhodné prostredie a pomôže najmä malým a stredným podnikom, aby bol aj proces výroby efektívnejší a zmysluplnejší.uviedla. Zdôraznila, že previazanosť veľkých a malých firiem musí fungovať smerom k domácemu a zahraničnému prostrediu, pretože je to otázka konkurencieschopnosti slovenských firiem.