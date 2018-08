Letecká spoločnosť Iran Air nedostane od firmy ATR všetky lietadlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 4. augusta (TASR) - Pár dní pred zavedením nových amerických sankcií proti Iránu dostane Teherán päť nových dopravných lietadiel od spoločnosti ATR so sídlom v Toulouse. V sobotu o tom informovala iránska štátna letecká spoločnosť Iran Air. Lietadlá pristanú v nedeľu (5.8.) na teheránskom letisku Mehrabád.Dodávku lietadiel presadil francúzsky minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire. Bol to výsledok viactýždňových rokovaní so svojím americkým kolegom Stevenom Mnuchinom.Irán si vlani u taliansko-francúzskej firmy ATR záväzne objednal 20 lietadiel. Podľa zmluvy ich mal výrobca dodať do konca tohto roku.Po tom ako Washington začiatkom mája odstúpil od medzinárodnej zmluvy o zastavení iránskeho jadrového programu a po následnom uvalení nových sankcií voči Teheránu, objednávateľ všetky lietadlá od ATR nedostane. Doteraz ich prevzal len osem.Washington pohrozil všetkým firmám, ktoré budú po nadobudnutí účinnosti sankcií obchodovať s Iránom a súčasne budú podnikať v USA, že ich bude citeľne trestať. Hrozba sa vzťahuje aj na Airbus a ATR.