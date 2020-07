Leteckí záchranári mali plné ruky práce, vo Vysokých Tatrách zasahovali pri zlomeninách i pádoch

Zlomené predkolenie i rozbitá hlava

Muža previezli v transportnej sieti

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok dopoludnia bola posádka záchranárskeho vrtuľníka požiadaná Horskou záchrannou službou (HZS) o súčinnosť pri záchrane poľského horolezca, ktorý sa pri výstupe na Rumanov štít zranil následkom uvoľnenej, padajúcej skaly.Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Hopjaková , hovorkyňa leteckej záchranky Air Transport Europe (ATE) . Na palubu vrtuľníka nastúpili v Starom Smokovci dvaja horskí záchranári a posádka tak smerovala k miestu určenia.Muža s poranením panvy a hornej končatiny z terénu evakuovali a previezli do Starého Smokovca, kde si ho prevzali pozemní záchranári a transportovali do nemocnice.Následne sa po doplnení paliva vrátili aj pre druhého poľského horolezca, ktorý nedokázal v zostupe z náročného, exponovaného terénu pokračovať ďalej. Aj tento muž bol prevezený do Starého Smokovca a keďže bol bez zranení a nepotreboval ďalšiu zdravotnú starostlivosť pokračoval ďalej samostatne.Hovorkyňa ATE informovala aj o ďalších zásahoch leteckej záchranky. Popoludní prišlo z tatranských hôr ďalšie volanie o pomoc pre 53-ročnú slovenskú turistku, ktorá si pri zostupe z Poľského hrebeňa zlomila predkolenie.Operátor vysadil lekárku z paluby priamo k zranenej pomocou palubného navijaka. Tá jej zranenie zafixovala, podala liečbu od bolesti a v transportnej sedačke bola z miesta evakuovaná. Počas medzipristátia pri Sliezskom dome ju záchranári preložili na palubu a transportovali do popradskej nemocnice.Záchranársky vrtuľník na svojej popradskej základni doplnil palivo a smeroval na pomoc tentokrát 57-ročnému mužovi, ktorý sa na reťaziach pri Chate pod Rysmi pošmykol a spôsobil si rozsiahlu tržnú ranu na hlave.Aj napriek sluchovému hendikepu sa záchranári dokázali s mužom dorozumieť a lekárku vysadiť lanovou technikou priamo k nemu. Po neodkladnom zdravotnom ošetrení bol z miesta evakuovaný a po medzipristátí pri Popradskom plese, kde bol preložený na palubu, bol v stabilizovanom stave vrtuľníkom prevezený do nemocnice v Poprade.Ďalší turista, ktorý potreboval urgentnú lekársku pomoc, bol 47-ročný muž, ktorý opakovane kolaboval, pričom tesne pod Wahlenbergovým plesom pri poslednom kolapse ostal nehybne ležať tvárou k zemi. O súčinnosť požiadala Horská záchranná služba a tak záchranársky vrtuľník nabral opäť smer do Vysokých Tatier.V transportnej sieti ho lekárka z miesta evakuovala a po stabilizovaní zdravotného stavu bol prevezený do popradskej nemocnice. Kým pacienta záchranári odovzdávali v nemocnici prišlo ďalšie volanie o pomoc pre poľského turistu, ktorý sa nachádzal pod Chatou pod Rysmi.Ešte predchádzajúci deň si mal pádom spôsobiť poranenie hlavy, noc však prečkal v horách. Nasledujúci deň, teda vo štvrtok, ho náhodní svedkovia našli v dezorientovanom a vyčerpanom stave a tak zavolali pomoc. Záchranári ho z miesta evakuovali, počas medzipristátia mu lekárka doplnila liečbu a vrtuľník opäť smeroval do popradskej nemocnice. Vo štvrtok tam spolu doviezli štyroch ľudí.