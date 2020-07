Z podpory z Fondu pre budúcnosť športu sa tešia ďalšie kolektívy. Celkovo bolo rozdaných – v prvom kole 17000 €, v druhom 21200 €!

Teší sa mladá plavkyňa Vanda

24.7.2020 (Webnoviny.sk) -Niké vložila do Fondu na úvod 100 000 € a pridáva ďalší cent za každý podaný tiket klientov. Tie raz za 14 dní rozdeľuje medzi najlepšie prihlásené videá. Kým v prvej fáze odmeňovania sa z grantu z Fondu potešilo osem subjektov či jednotlivcov, ktorým bola rozdelená suma vo výške 17 000 €, tento týždeň sa obe čísla zvýšili. Počet odmenených narástol na dvanásť, ktorí si dokopy prilepšili sumou 21 200 €!Komisiu Niké zaujal príbeh mladej plavkyne Vandy Kračúnovej, ktorej pridelila grant vo výške 3500 €. Vanda sa narodila s Downovým syndrómom. I napriek svojmu hendikepu je však v niečom výnimočná. Našla si lásku, ktorou je plávanie. Kvôli tejto láske dochádza na tréningy štyrikrát do týždňa vyše 50 kilometrov. Vanda má však obrovský talent, čo dokazuje rôznymi doterajšími úspechmi. O ďalší sa bude usilovať na blížiacich sa Európskych hrách hendikepovanej mládeže, ktoré sa v septembri uskutočnia v Brne.prezradil nám jej otec. Zo získaného grantu mal obrovskú radosť. Už v minulosti sa pokúšal získať pre Vandu podporu z iných projektov.," dodal otec Vandy.Zaujímavý príbeh je aj za ďalším odmeneným Markom Piliarom, nádejným slovenským krasokorčuliarom, ktorému bol pridelený grant vo výške 2300 €. Aj on musí za tréningmi dvakrát denne cestovať z Detvy do Banskej Bystrice. Krasokorčuľovanie však miluje, kvôli nemu vstáva každý deň o pol piatej ráno. Hoci je to nákladný šport, rodičia robia maximum, aby bol ich syn spokojný a mohol napredovať. Hoci tentokrát boli pred vážnym rozhodnutím. Hovorí mama Marka Piliara:Získať grant z Fondu pre budúcnosť športu je však možné aj na iné účely. Príkladom je ďalší odmenený a to ŠK Vrakuňa. V jeho pôsobnosti sú futbalové kluby od seniorského tímu až po prípravkárov. Aj tento celok z hlavného mesta pocítil výpadok finančných prostriedkov. Pritom mu chýbajú základné technické prostriedky na chod klubu.prezradil nám prezident futbalového klubu ŠK Vrakuňa Andrej Ravasz.Podporu na svoju činnosť však získali aj košickí streetbalisti. Na konci augusta v metropole východu organizujú tradičný turnaj s bohatou tímovou účasťou.povedal prezident súťaže Martin Kočiš. Tešia sa ale aj členovia klubu Športuj s nami, ktorý sa venuje akrobatickému Rock´N Rollu. "prezradil zakladateľ a tréner klubu Rastislav Baňas.Ak chceš byť medzi odmenenými aj ty či tvoj klub, je to jednoduché. Nahraj vtipné a zaujímavé video, v ktorom sa predstáv a v krátkosti uveď dôvod, na čo chceš získať grant. Následne ho prihlás do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk a možno aj ty alebo tvoj klub získa podporu, ktorá vám pomôže v športovom raste.. Veľa šťastia!Informačný servis