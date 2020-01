Leteckí záchranári ratovali v Jasnej malého chlapca, zrazil sa s ďalším lyžiarom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Malému lyžiarovi do Jasnej letel na pomoc vrtuľník. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková. Chlapec utrpel poranenie hlavy s ľahkým otrasom mozgu a je v stabilizovanom stave.„V oblasti Predných Derešov sa zrazil 9-ročný poľský lyžiar s ďalším lyžiarom. Pri prílete posádky leteckých záchranárov bol chlapec v starostlivosti záchranárov Horskej záchrannej služby . Chlapec utrpel poranenie hlavy so slabším otrasom mozgu, sťažoval sa na bolesť pravej hornej končatiny a rebier. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia a zateplenia bol malý pacient preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave vrtuľníkom transportovaný na ďalšie vyšetrenie do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici,” píše sa v tlačovej správe.