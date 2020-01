VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Kedy udrie zima plnou silou?

Mínusové teploty sa na väčšine Slovenska podpísali pod zľadovatené chodníky a cesty, čo si odniesla nejedna zlomená noha či ruka a nejedno auto skončilo kvôli tomu mimo cesty. Keby sme však chceli aktuálnu zimu hodnotiť, rozhodne by sme nehovorili o extrémnej.





A najbližšie dva týždne sa to pravdepodobne nezmení. Nemalo by sa výraznejšie ochladiť a ani sneh nás nezasype. Predpovede sú zatiaľ podľa meteorológov z tohto pohľadu skôr pesimistické. Najmä pre juhozápad krajiny má byť poriadna zima v závere januára a vo februári skôr raritou.Presnosť predpovede je však najvyššia v aktuálnom čase a čím ďalej do budúcnosti, tým viac sa znižuje."Je zrejmé, že v predpovedi modelov na obdobie od približne 15. januára je už dosť veľká miera neistoty. Treba veriť, že sa to ešte zmení a poriadne mrazy aj so snehom na celom území ešte do konca februára prídu," uviedol SHMÚ.

NEDEĽA 12.1.2020

Polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -4/-9 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PONDELOK 13.1.2020

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -3/-8 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



UTOROK 14.1.2020

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -2/-7 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: J, 15-25 km/h



STREDA 15.1.2020

Polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -1/-6 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



ŠTVRTOK 16.1.2020

Zamračené, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: J, 5-20 km/h



PIATOK 17.1.2020

Oblačno až zamračené, na západe dážď.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-25 km/h

Zdroj: meteo.sk