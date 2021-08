Leteckí záchranári zasahovali pri dvoch kolapsoch, turista mal podozrenie na akútny infarkt

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Leteckí záchranári v sobotu pomáhali v dvoch prípadoch kolapsov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopjaková . V oboch prípadoch zasahoval vrtuľník zo strediska v Poprade.Ten bol najprv vyslaný k prípadu 30-ročnej turistky vo Vysokých Tatrách, ktorá na turistickom chodníku z Hrebienka smerom na Slavkovský štít začala pociťovať výraznú nevoľnosť s opakovanými kolapsmi.Turistka bola z miesta bola evakuovaná pomocou palubného navijaka a prevezená do Starého Smokovca. Lekár jej tam podal potrebnú liečbu a keďže sa jej zdravotný stav upravil, domov pokračovala v sprievode známej.Po návrate na základňu dostala posádka ďalšiu požiadavku o pomoc. Išlo o 60-ročného muža so srdcovým zlyhaním. Ten sa nachádzal v ťažko dostupnom lesnom teréne nad obcou Kvačany (okres Liptovský Mikuláš). Z miesta bol po poskytnutí primárnej zdravotnej starostlivosti evakuovaný v transportnej sieti a v stabilizovanom stave s podozrením na akútny infarkt myokardu vrtuľníkom prevezený do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.