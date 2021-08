Taliban obsadil posledné veľké mesto v okolí Kábulu, povstalci získali Džalálábád bez boja

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Afganské militantné hnutie Taliban v nedeľu obsadilo posledné veľké mesto v okolí Kábulu, čím metropolu odrezalo od východu krajiny. Pád mesta Džalálábád, ktoré leží neďaleko významného priechodu na hraniciach s Pakistanom, znamená, že ústredná afganská vláda kontroluje už len Kábul a šesť z 34 hlavných miest provincií.Militanti v nedeľu ráno na internete zverejnili fotografie, na ktorých sú v úrade guvernéra v Džalálábáde, hlavnom meste provincie Nangarhár. Abrarullah Murad, poslanec z tejto provincie, pre agentúru Associated Press povedal, že povstalci získali Džalálábád bez boja.V sobotu Taliban ovládol štvrté najväčšie mesto Afganistanu Mazár-e Šaríf, čím získal kontrolu nad celým severom Afganistanu. Miestni vodcovia Atta Mohammad Núr a Abdul Rašíd Dóstum, ktorých sa na svoju stranu v sobotu snažil získať afganský prezident Ašraf Ghaní a ktorí sľúbili, že budú Mazár-e Šaríf brániť, ušli do Uzbekistanu. Uviedli to ľudia z Dóstumovho okolia.Taliban v sobotu večer vydal vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že jeho bojovníci nebudú vstupovať do domov obyvateľov ani zasahovať do ich práce. Militanti zároveň uviedli, že ponúkajú „amnestiu" tým, ktorí spolupracovali s afganskou vládou alebo zahraničnými silami.