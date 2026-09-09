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09. septembra 2026

Letecký chaos v Británii pokračuje, po výpadku zrušili vyše dvetisíc letov


Tagy: Letecká doprava riadenie letovej prevádzky Zrušenie letov

Heathrow, Gatwick či Manchester hlásili rušenie spojov, vláda žiada od prevádzkovateľa podrobnú správu. Viac ako dvetisíc letov do Británie a z nej zrušili počas dvoch dní po rozsiahlom výpadku ...



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gettyimages 2272924042 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Heathrow, Gatwick či Manchester hlásili rušenie spojov, vláda žiada od prevádzkovateľa podrobnú správu.


Viac ako dvetisíc letov do Británie a z nej zrušili počas dvoch dní po rozsiahlom výpadku systému riadenia letovej prevádzky, informoval denník The Guardian.

Porucha sa objavila v utorok popoludní. Zasiahla Heathrow, Gatwick, Manchester a ďalšie britské letiská.

Kyberútok vylúčili


Systém sa podarilo obnoviť ešte v utorok. Následky však pokračovali aj v stredu. Lietadlá a posádky zostali po výpadku na nesprávnych miestach a aerolínie museli rušiť ďalšie spoje.

Prevádzkovateľ riadenia letovej prevádzky National Air Traffic Services (NATS) uviedol, že problém spôsobila porucha systému na spracovanie letových údajov. Kybernetický útok vylúčil.

Ministerka žiada vyšetrovanie


Britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová žiada dôkladné vyšetrenie incidentu. Šéf NATS Martin Rolfe má správu predložiť do jedného týždňa.

Ryanair a Wizz Air ho vyzvali na odstúpenie. Ide už o tretí veľký výpadok britského systému riadenia letovej prevádzky za niečo vyše troch rokov.

Prevádzka sa postupne vracia do normálu. Cestujúcim však aerolínie odporúčajú pred cestou na letisko skontrolovať stav svojho letu.


Zdroj: SITA.sk - Letecký chaos v Británii pokračuje, po výpadku zrušili vyše dvetisíc letov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Letecká doprava riadenie letovej prevádzky Zrušenie letov
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