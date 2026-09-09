|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 9.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. septembra 2026
Letecký chaos v Británii pokračuje, po výpadku zrušili vyše dvetisíc letov
Heathrow, Gatwick či Manchester hlásili rušenie spojov, vláda žiada od prevádzkovateľa podrobnú správu. Viac ako dvetisíc letov do Británie a z nej zrušili počas dvoch dní po rozsiahlom výpadku ...
Zdieľať
9.9.2026 (SITA.sk) - Heathrow, Gatwick či Manchester hlásili rušenie spojov, vláda žiada od prevádzkovateľa podrobnú správu.
Viac ako dvetisíc letov do Británie a z nej zrušili počas dvoch dní po rozsiahlom výpadku systému riadenia letovej prevádzky, informoval denník The Guardian.
Porucha sa objavila v utorok popoludní. Zasiahla Heathrow, Gatwick, Manchester a ďalšie britské letiská.
Systém sa podarilo obnoviť ešte v utorok. Následky však pokračovali aj v stredu. Lietadlá a posádky zostali po výpadku na nesprávnych miestach a aerolínie museli rušiť ďalšie spoje.
Prevádzkovateľ riadenia letovej prevádzky National Air Traffic Services (NATS) uviedol, že problém spôsobila porucha systému na spracovanie letových údajov. Kybernetický útok vylúčil.
Britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová žiada dôkladné vyšetrenie incidentu. Šéf NATS Martin Rolfe má správu predložiť do jedného týždňa.
Ryanair a Wizz Air ho vyzvali na odstúpenie. Ide už o tretí veľký výpadok britského systému riadenia letovej prevádzky za niečo vyše troch rokov.
Prevádzka sa postupne vracia do normálu. Cestujúcim však aerolínie odporúčajú pred cestou na letisko skontrolovať stav svojho letu.
Zdroj: SITA.sk - Letecký chaos v Británii pokračuje, po výpadku zrušili vyše dvetisíc letov © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako dvetisíc letov do Británie a z nej zrušili počas dvoch dní po rozsiahlom výpadku systému riadenia letovej prevádzky, informoval denník The Guardian.
Porucha sa objavila v utorok popoludní. Zasiahla Heathrow, Gatwick, Manchester a ďalšie britské letiská.
Kyberútok vylúčili
Systém sa podarilo obnoviť ešte v utorok. Následky však pokračovali aj v stredu. Lietadlá a posádky zostali po výpadku na nesprávnych miestach a aerolínie museli rušiť ďalšie spoje.
Prevádzkovateľ riadenia letovej prevádzky National Air Traffic Services (NATS) uviedol, že problém spôsobila porucha systému na spracovanie letových údajov. Kybernetický útok vylúčil.
Ministerka žiada vyšetrovanie
Britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová žiada dôkladné vyšetrenie incidentu. Šéf NATS Martin Rolfe má správu predložiť do jedného týždňa.
Ryanair a Wizz Air ho vyzvali na odstúpenie. Ide už o tretí veľký výpadok britského systému riadenia letovej prevádzky za niečo vyše troch rokov.
Prevádzka sa postupne vracia do normálu. Cestujúcim však aerolínie odporúčajú pred cestou na letisko skontrolovať stav svojho letu.
Zdroj: SITA.sk - Letecký chaos v Británii pokračuje, po výpadku zrušili vyše dvetisíc letov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (9. september 2026): Filmový festival, dom Nicolasa Cagea a pohreb kráľa Haralda V.
Top foto dňa (9. september 2026): Filmový festival, dom Nicolasa Cagea a pohreb kráľa Haralda V.
<< predchádzajúci článok
Platforma Otvorená Kultúra! víta odvolanie Machalu, ale žiada aj odchod ministerky Šimkovičovej
Platforma Otvorená Kultúra! víta odvolanie Machalu, ale žiada aj odchod ministerky Šimkovičovej