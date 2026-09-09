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09. septembra 2026
Platforma Otvorená Kultúra! víta odvolanie Machalu, ale žiada aj odchod ministerky Šimkovičovej
Tagy: generálny tajomník ministerstva kultúry Ministerka kultúry SR Odvolanie z funkcie Platforma Otvorená kultúra!
Podľa platformy nesie Šimkovičová politickú zodpovednosť za pôsobenie Machalu v rezorte kultúry. Platforma Otvorená Kultúra! víta odvolanie
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9.9.2026 (SITA.sk) - Podľa platformy nesie Šimkovičová politickú zodpovednosť za pôsobenie Machalu v rezorte kultúry.
Platforma Otvorená Kultúra! víta odvolanie Lukáša Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR. Považuje ho však za oneskorené a zároveň žiada odchod ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Podľa platformy nesie Šimkovičová politickú zodpovednosť za pôsobenie Machalu v rezorte.
Otvorená Kultúra! pripomenula, že Machalovo odvolanie požadovala opakovane. Vyzvala naňho už v novembri 2024 prezidenta, premiéra, vládu a poslancov Národnej rady SR. Výzvu následne zverejnila aj ako verejnú petíciu. Požiadavku zopakovala na protestných zhromaždeniach a 3. augusta 2026 po zverejnení nahrávok z prostredia Fondu na podporu umenia (FPU).
Platforma tvrdí, že k odvolaniu Machalu dochádza až v čase zvýšeného napätia vo vládnej koalícii a konfliktov súvisiacich s nomináciami Slovenskej národnej strany (SNS). Podľa Otvorenej Kultúry! preto personálna zmena nepredstavuje dostatočné vyvodenie zodpovednosti za fungovanie rezortu.
„Ak vláda reaguje na dlhoročné poškodzovanie kultúrnych inštitúcií až vtedy, keď jej personálna výmena začne vyhovovať v rámci vnútorných mocenských sporov, nie je to prejav záujmu o nápravu slovenskej kultúry,“ zdôraznila platforma.
Machalovi pritom pripisuje zodpovednosť za zásahy do fungovania kultúrnych inštitúcií, personálny úbytok na ministerstve a centralizáciu rozhodovania prostredníctvom zmien zriaďovateľských listín kultúrnych inštitúcií. Tvrdí tiež, že ako generálny tajomník služobného úradu sa podieľal na vytvorení Správy rezortných zariadení, prostredníctvom ktorej sa sústreďovala ekonomická moc v rezorte. Podľa platformy z ministerstva odišlo približne 75 až 80 percent pôvodných zamestnancov.
Otvorená Kultúra! zároveň požaduje Machalovo odvolanie z funkcie podpredsedu Rady STVR. Žiada tiež obnovu autonómie kultúrnych inštitúcií, odborného a transparentného financovania kultúry, fungovania FPU a profesionálneho štátneho aparátu.
Podľa platformy nesie za stav ministerstva zodpovednosť aj Šimkovičová, ktorá Machalu vo vedení rezortu podľa jej slov takmer tri roky umožňovala pôsobiť. „Ministerka Martina Šimkovičová sa tejto zodpovednosti nemôže zbaviť tým, že odvolá svojho najvýraznejšieho spolupracovníka,“ uviedla Otvorená Kultúra!.
Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva sa stal Ivan Gašpar. Platforma upozornila, že podľa verejne dostupných informácií doteraz nepôsobil v oblasti kultúry. Jeho pôsobenie preto chce hodnotiť podľa konkrétnych rozhodnutí.
Otvorená Kultúra! zároveň poukazuje na personálny odchod zo služieb ministerstva, stratu odborných kapacít a zánik Inštitútu kultúrnej politiky. Výmena jedného človeka podľa nej nemôže nahradiť systémovú obnovu rezortu. Platforma preto naďalej požaduje odchod ministerky Šimkovičovej a odborné vedenie ministerstva.
Zdroj: SITA.sk - Platforma Otvorená Kultúra! víta odvolanie Machalu, ale žiada aj odchod ministerky Šimkovičovej © SITA Všetky práva vyhradené.
Platforma Otvorená Kultúra! víta odvolanie Lukáša Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR. Považuje ho však za oneskorené a zároveň žiada odchod ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Podľa platformy nesie Šimkovičová politickú zodpovednosť za pôsobenie Machalu v rezorte.
Otvorená Kultúra! pripomenula, že Machalovo odvolanie požadovala opakovane. Vyzvala naňho už v novembri 2024 prezidenta, premiéra, vládu a poslancov Národnej rady SR. Výzvu následne zverejnila aj ako verejnú petíciu. Požiadavku zopakovala na protestných zhromaždeniach a 3. augusta 2026 po zverejnení nahrávok z prostredia Fondu na podporu umenia (FPU).
Machala je aj podpredsedom Rady STVR
Platforma tvrdí, že k odvolaniu Machalu dochádza až v čase zvýšeného napätia vo vládnej koalícii a konfliktov súvisiacich s nomináciami Slovenskej národnej strany (SNS). Podľa Otvorenej Kultúry! preto personálna zmena nepredstavuje dostatočné vyvodenie zodpovednosti za fungovanie rezortu.
„Ak vláda reaguje na dlhoročné poškodzovanie kultúrnych inštitúcií až vtedy, keď jej personálna výmena začne vyhovovať v rámci vnútorných mocenských sporov, nie je to prejav záujmu o nápravu slovenskej kultúry,“ zdôraznila platforma.
Machalovi pritom pripisuje zodpovednosť za zásahy do fungovania kultúrnych inštitúcií, personálny úbytok na ministerstve a centralizáciu rozhodovania prostredníctvom zmien zriaďovateľských listín kultúrnych inštitúcií. Tvrdí tiež, že ako generálny tajomník služobného úradu sa podieľal na vytvorení Správy rezortných zariadení, prostredníctvom ktorej sa sústreďovala ekonomická moc v rezorte. Podľa platformy z ministerstva odišlo približne 75 až 80 percent pôvodných zamestnancov.
Otvorená Kultúra! zároveň požaduje Machalovo odvolanie z funkcie podpredsedu Rady STVR. Žiada tiež obnovu autonómie kultúrnych inštitúcií, odborného a transparentného financovania kultúry, fungovania FPU a profesionálneho štátneho aparátu.
Šimkovičová sa nemôže zbaviť zodpovednosti
Podľa platformy nesie za stav ministerstva zodpovednosť aj Šimkovičová, ktorá Machalu vo vedení rezortu podľa jej slov takmer tri roky umožňovala pôsobiť. „Ministerka Martina Šimkovičová sa tejto zodpovednosti nemôže zbaviť tým, že odvolá svojho najvýraznejšieho spolupracovníka,“ uviedla Otvorená Kultúra!.
Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva sa stal Ivan Gašpar. Platforma upozornila, že podľa verejne dostupných informácií doteraz nepôsobil v oblasti kultúry. Jeho pôsobenie preto chce hodnotiť podľa konkrétnych rozhodnutí.
Otvorená Kultúra! zároveň poukazuje na personálny odchod zo služieb ministerstva, stratu odborných kapacít a zánik Inštitútu kultúrnej politiky. Výmena jedného človeka podľa nej nemôže nahradiť systémovú obnovu rezortu. Platforma preto naďalej požaduje odchod ministerky Šimkovičovej a odborné vedenie ministerstva.
Zdroj: SITA.sk - Platforma Otvorená Kultúra! víta odvolanie Machalu, ale žiada aj odchod ministerky Šimkovičovej © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: generálny tajomník ministerstva kultúry Ministerka kultúry SR Odvolanie z funkcie Platforma Otvorená kultúra!
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