Letecký úder na väznicu v Jemene si vyžiadal najmenej 80 životov

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - Letecký úder koalície vedenej Saudskou Arábiou, ktorý zasiahol väznicu v Jemene na území ovládanom húsijskými povstalcami, si vyžiadal najmenej 80 životov. Oznámili to v sobotu povstalci.Piatkový útok bol súčasťou intenzívnej leteckej a pozemnej ofenzívy v rámci občianskej vojny, v ktorej bojuje medzinárodne uznávaná jemenská vláda podporovaná koalíciou pod vedením Saudskej Arábie a povstalci podporovaní Iránom.Húsíovia uviedli, že záchranári stále hľadajú preživších a telá v troskách väznice v provincii Saada pri hraniciach so Saudskou Arábiou. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc informovala, že pri leteckom útoku bolo zranených zhruba 200 ľudí.Väznicu húsíovia využívali na zadržiavanie migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia dostať do Saudskej Arábie. Koalícia vedená Saudskou Arábiou sa vyjadrila, že povstalci nenahlásili Organizácii Spojených národov ani Medzinárodnému výboru Červeného kríža , že ide o miesto, ktoré potrebuje ochranu pred leteckými údermi.Konflikt v najchudobnejšej arabskej krajine vypukol v roku 2014. Šiitskí rebeli húsíovia vtedy prevzali kontrolu nad hlavným mestom Saná a severom Jemenu. Vláda utieka na juh krajiny a neskôr do exilu v Saudskej Arábii.