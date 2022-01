Fico: Vláda je banda ignorantov, ktorým je všetko úplne jedno (video)

Prudké zdražovanie

Smer porovnával ceny

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku je podľa predsedu Smeru - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica antisociálna vláda. Je preto podľa neho prirodzené, že v stredu (26. januára) bude opozičná strana pred Prezidentským palácom na protestnom zhromaždení hovoriť nielen o obrannej zmluve s USA , ale aj o zdražovaní Fico to v sobotu (22. januára) na tlačovej besede vyhlásil s tým, že ako východisko ponúka referendum o predčasných voľbách . Strana chce tiež presadiť, aby parlament zaviazal vládu na predloženie národného plánu boja proti zdražovaniu.Podľa Fica tejto vláde je úplne jedno, či domácnosti budú platiť za teplo, iné energie a potraviny podstatne viac, ako to bolo minulý rok.Poukázal na to, že Smer-SD pred niekoľkými týždňami konštatoval prudké zdražovanie, ktoré vláda ignorovala a Smeru-SD sa dostali len „škodoradostné úškľabky“. Podľa expremiéra priemerná slovenská rodina zaplatí za zdražovanie okolo 1 300 eur.Smer-SD uskutočnil porovnávacie nákupy potravín v okolitých krajinách. Ľudia zo Smeru-SD nakúpili deväť druhov potravín v rovnakom obchodnom reťazci.Išlo chladené kurča, kilo ryže, múky, cukru, polotučné mlieko, maslo, desať vajíčok, zemiaky a bravčové karé. Nákup v Poľsku vyšiel na 12,01 eura, Maďarsku 14,12 eura, na Slovensku 16,26 eura, v Česku 17,05 eura a v Rakúsku 18,31 eura. Fico zdôraznil, že pri nákupe za 16 eur na Slovensku sa môže v Poľsku ušetriť 25 percent.„Toto len potvrdzuje, že vláda SR je banda ignorantov, ktorým je všetko úplne jedno,“ vyhlásil Fico. Spýtal sa, či bolo počuť „krásnu pani prezidentku“, že by hovorila tom, že sa treba venovať zdražovaniu. Dodal, že za vlády Smeru-SD bola cenová a politická stabilita.