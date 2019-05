Letisko M.R. Štefánika hľadá dodávateľov upratovacích prác a elektriny

Na archívnej snímke letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. mája (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave hľadá dodávateľa pre upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov. Zároveň hľadá firmu pre upratovanie lietadiel a tiež dodávateľa elektriny na rok 2020. Vyplýva to z oznámení o vyhlásení súťaže, ktoré boli zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.V prípade upratovania objektov a časti vonkajších priestorov odhaduje letisko hodnotu zákazky na 2.124.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).uviedlo bratislavské letisko v oznámení. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 7. júna tohto roka.Bratislavské letisko súčasne hľadá firmu pre upratovanie lietadiel. Cenu za túto zákazku predpokladá na 792.380,84 eur bez DPH. Predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť je možné do 10. júna 2019.Letisko chce zároveň zabezpečiť dodávku elektriny na rok 2020. Súťaž zahŕňa nákup, dodávku elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu. Odhadovaná cena predstavuje 1.435.848,56 eur bez DPH. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 5. júna tohto roka.Vo všetkých troch prípadoch bude použitá elektronická aukcia a kritériom vyhodnotenia ponúk je cena, pričom zákazky nebudú spolufinancované z eurofondov.