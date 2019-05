Macron: Prioritami EÚ sú klíma a bezpečnosť hraníc

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 9. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Únia sa musí po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) zamerať na tri hlavné priority - klímu, bezpečnosť hraníc a prezieravú ekonomiku. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.povedal Macron pred neformálnym summitom Európskej únie v rumunskom meste Sibiu.Francúzsky prezident tiež zdôraznil, že ho teší rozhodnutie ôsmich členských krajín pripojiť sa k iniciatíve, ktorej cieľom je prijatie ambicióznejších cieľov v oblasti klimatických zmien.Hlavy vlád a štátov na summite v Sibiu predstavia priority Únie na nasledujúcich päť rokov. Vytýčené ciele a priority by mali byť doladené na summite EÚ v júni, po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré predznamenajú aj možné zloženie novej Európskej komisie.Macron v rámci svojej iniciatívy - ktorú podporili okrem Francúzska aj Belgicko, Dánsko, Holandsko, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko - vyzýva, aby sa zmeny klímy stali jedným z hlavných bodov budúcej európskej agendy. Podľa jeho návrhu by členské krajiny EÚ mali zvýšiť svoje príspevky v rámci klimatickej dohody z Paríža z decembra 2016, ktorá je zameraná na obmedzenie globálneho otepľovania.Voľby do europarlamentu sa v členských krajinách Únie konajú 23.-26. mája.