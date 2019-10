Letisko v Bratislave ponúka tipy na výlety počas jesenných prázdnin

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika Foto: Facebook Letisko Bratislava Foto: Facebook Letisko Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Už o týždeň, 30. a 31. októbra, čakajú školákov jesenné prázdniny. Spolu so štátnym sviatkom 1. novembra a víkendom budú mať až päť dní voľna. Letisko M. R. Štefánika preto predstavilo tipy, kam sa letecky vybrať na krátku dovolenku počas voľných dní.V utorok 29. októbra popoludní môžu cestujúci letieť z Bratislavy na výlet do Atén, Manchesteru, Moskvy, Hurgady, Paríža, Londýna či Ríma. V prvý deň jesenných prázdnin sú z Bratislavy naplánované odlety do Moskvy, Londýna (Standted), Bruselu (Charleroi), Dublinu, Milána, Dubaja, Skopje, Sofie a Kyjeva (Žuljany).Od štvrtka 31. októbra bude zároveň možné opäť využiť pravidelnú leteckú linku do Eilatu v Izraeli, ktorú dopravca Ryanair prevádzkuje vždy len v zimnom letovom poriadku. Ako dodala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, tento rok sa navyše bude lietať na novootvorené letisko Ramon a z neho."Úplnou novinkou, ktorá pribudne počas prázdninového víkendu, je nová linka do Odesy na Ukrajine pri Čiernom mori, ktorú otvorí od 3. novembra Wizz Air s frekvenciou dvakrát týždenne," priblížila Ševčíková. Dopravca tak pridá do svojej siete liniek z Bratislavy už tretiu linku na Ukrajinu. Celkovo tak bude prevádzkovať spolu šesť pravidelných liniek.Počas piatich voľných prázdninových dní od 30. októbra do 3. novembra je podľa hovorkyne letiska z Bratislavy naplánovaných spolu 159 letov, z toho 80 odletov a 79 príletov.