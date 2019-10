Na Slovensku sa porušujú práva žien pri pôrodoch, tvrdia mimovládky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) – Aj na Slovensku sa vyskytujú prejavy pôrodníckeho násilia a porušovania reprodukčných práv žien, na ktoré vo svojej júlovej správe upozornila osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu na ženách Dubravka Šimonovičová. Poukázali na to mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva, Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy.Má ísť o rozličné formy porušovania práv žien počas pôrodu, ako napríklad obmedzovanie pohybu rodiacich žien a ich pripútavanie na lôžko, tlak na brucho, nástrih hrádze bez medicínskeho dôvodu či šitie pôrodných poranení bez anestézie, tiež o narúšanie súkromia žien, ich urážanie, ponižovanie a zastrašovanie zdravotníckym personálom.vysvetlila pre TASR právnička z pacientskej poradne Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Radmila Strejčková.Správa osobitnej spravodajkyne sa venuje aj porušovaniu práva na informácie a informované rozhodovanie počas pôrodu.tvrdí Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.Poučenie sa má podľa právničky poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku.vysvetlila Strejčková.Správa špecificky poukazuje aj na prípady násilných sterilizácií a spomína prípady nezákonných sterilizácií rómskych žien zo Slovenska. Práva rómskych žien sú podľa správy porušované aj ich segregáciou v niektorých pôrodniciach.hovorí advokátka Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva. Sterilizáciu podľa Strejčkovej možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby a nemôže sa realizovať skôr ako 30 dní po informovanom súhlase.Osobitná spravodajkyňa OSN v správe odporúča uplatňovať štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúce sa rešpektujúcej pôrodnej starostlivosti a násilia na ženách. Podľa predstaviteliek mimovládnych organizácií by slovenská vláda a ďalší zodpovední aktéri a aktérky mali správe venovať adekvátnu pozornosť a jej odporúčania premietnuť do konkrétnych politík a opatrení.V roku 2003 kontrolná skupina znalcov z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR preverovala údajné nezákonné sterilizácie rómskych žien.uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Rezort podľa nej od roku 2004 nemá žiadnu informáciu o vykonaní sterilizácie bez informovaného súhlasu ani žiadny nový podnet na prešetrenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v súvislosti so sterilizáciou.V rámci projektu Zdravé regióny podľa Eliášovej ministerstvo realizuje rôzne aktivity so zámerom zlepšovať situáciu Rómov v komunitách v oblasti zdravia. Jeho súčasťou je aj zlepšenie starostlivosti o deti a matky v rámci popôrodnej starostlivosti či podpory dojčenia.MZ SR podľa Eliášovej tiež postupne preškoľuje zdravotníckych pracovníkov a prijíma kroky na to, aby čo najviac zariadení na Slovensku získalo certifikát Nemocnica priateľská k deťom.uviedla Eliášová. Ministerstvo podľa nej kladie dôraz na vytvorenie dôstojných podmienok v zdravotníckych zariadeniach a empatického vzťahu k ženám na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach. Aktívne komunikuje s oddeleniami, aby pracovali na zlepšení prístupu k rodičkám.informovala o tom hovorkyňa MZ SR.