Letisko v Brémach dočasne uzavreli pre narušenie bezpečnostnej zóny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brémy 8. augusta (TASR) - Letisko v nemeckom meste Brémy v stredu dočasne zatvorili pre pravdepodobné narušenie bezpečnostnej zóny. S odvolaním sa na hovorcu Spolkovej polície o tom informovala agentúra DPA.Letisko je uzatvorené približne od 09.30 h. Dôvodom tohto opatrenia sú podľa denníka Osnabrücker Zeitung bezpečnostné dvere, ktoré spustili alarm.Hovorca uviedol, že konkrétnu povahu hrozby sa doposiaľ nepodarilo určiť. Na mieste boli nasadené aj špeciálne psy vycvičené na hľadanie výbušnín, doposiaľ sa však nič podozrivé nenašlo.V dôsledku narušenia muselo na poslednú chvíľu z lietadiel vystúpiť 55 pasažierov letu smerujúceho do Paríža a 71 ďalších smerujúcich do Amsterdamu.Vedenie letiska uviedlo, že zrušenie letov sa neočakáva, osem však zrejme bude mať meškanie. Bežná prevádza letiska by sa mala obnoviť popoludní.K incidentu došlo len deň po tom, ako si planý poplach na medzinárodnom letisku vo Frankfurte nad Mohanom vynútil zrušenie asi 60 letov. Nemecká polícia tam evakuovala jeden z terminálov, pretože letisková ochranka omylom umožnila vstup štvorčlennej rodiny z Francúzska do bezpečnostnej zóny bez toho, aby prešla všetkými bezpečnostnými kontrolami.