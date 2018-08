SESTRY: Vláda je neschopná vytvárať podmienky na udržanie zdravotníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) si myslí, že investovaním dvoch miliónov eur do troch lekárskych fakúlt na Slovensku sa problém chýbajúceho zdravotníckeho personálu nevyrieši.reagovala prezidentka komory Iveta Lazorová.Komora nerozumie tomu, prečo ministerstvo zdravotníctva nevyužilo jej návrh ako motivovať uchádzačov o štúdium v regulovanom povolaní sestra a pôrodná asistentka. Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je podľa Lazorovej potrebné riešiť systémovo,doplnil člen Rady SK SaPA Milan Laurinc.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) ešte v polovici júna vyzval lekárske fakulty, aby do ďalšieho akademického roka prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať 185 nových študentov všeobecného lekárstva. Štát by to malo stáť približne dva milióny eur.